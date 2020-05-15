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GeriDiğer Lig oynanmazsa gelir kaybı 4 milyar doları bulabilir! Koronavirüs MLB'yi de vurdu...
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Haber Giriş: 15.05.2020 - 12:01,Son Güncelleme:

Lig oynanmazsa gelir kaybı 4 milyar doları bulabilir! Koronavirüs MLB'yi de vurdu...

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Lig oynanmazsa gelir kaybı 4 milyar doları bulabilir! Koronavirüs MLB'yi de vurdu...
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Amerikan Beyzbol Ligi (MLB) Başkanı Rob Manfred, 2020'de maç oynanmaması durumunda kulüplerin tahmini gelir kaybının yaklaşık 4 milyar dolar olacağını söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, yıllık brüt geliri 2017'den bu yana 10 milyar doların üstünde seyreden MLB'ye etkisinin büyük olması bekleniyor.

Önde gelen Amerikan profesyonel sporları arasındaki beyzbolun patronu Manfred, ABD'nin CNN kanalına yaptığı açıklamada, "Lig bir sezon boyunca oynanmazsa kulüp sahiplerinin kayıpları 4 milyar doları bulabilir." ifadesini kullandı.

Ligin, pandemi öncesi planlanan başlangıç tarihi 26 Mart'tan beri oynanmadığını hatırlatan Manfred, "Maçların seyircisiz oynanması için çalışıyoruz. Her oyuncuya haftada birkaç kez test yapılmasını planlıyoruz." diye konuştu.

 

Lig oynanmazsa gelir kaybı 4 milyar doları bulabilir Koronavirüs MLByi de vurdu...

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