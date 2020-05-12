'Lig oynanmasın' diyenler çözümünüz ne?

Spor Arena / Mehmet Arslan | Alınan her karara itiraz edip, “Hayır” diyen ama o karara alternatif hiçbir öneri getirmeyenlerin yeni hedefi Türkiye Futbol Federasyonu ve Başkan Nihat Özdemir’in açıkladığı ‘profesyonel ligler 12 Haziran’da başlayacak’ kararı. İtirazlar bu açıklamayla birlikte başladı: Koronavirüs salgını bitmeden nasıl böyle bir karar alırsınız! Ligleri bu haliyle tescil edin.

Futbolcular insan değil mi? Siz salgın varken onların hayatını tehlikeye atamazsınız. Beyaz sezon ilan edin. Bu yıl maçlar hiç oynanmamış sayılsın... Kulağa ne kadar hoş geliyor değil mi? İçinde muhalefet var, insan hayatına verilen önem ve saygı var, duyarlılık var. Kulüp yönetimleri tarafından tüm taraftarlara hedef gösterilen TFF’yi eleştirerek puan toplama gayreti var. Ama tek bir öneri yok.

Tamam, ligi oynatmasın da ne yapsın TFF? “Koronavirüs yüzünden bu lig oynanmamalı” demeniz yeterli değil. Çünkü argümanınız virüsün varlığına dayalı. O zaman şu soruların yanıtını da vermelisiniz... Koronavirüs tehlikesi sıfırlanmadan bu ligin oynanmasına karşı çıkıyorsunuz; ağustos ayında da yeni sezon başlayacak ve muhtemelen o tarihte de tehlike sona ermeyecek, o zaman sizin mantığınıza göre yeni sezonu da oynatmayacağız?

Not: Bu öneriyi getiren ve bunu destekleyen varsa, buna saygı duyarım. “Koronavirüs bitene kadar Türkiye’de futbol ve diğer tüm sporlar dursun” demek bir öneridir. Tartışılır.

ADALETSİZLİĞİ NASIL SİNDİRİYORSUNUZ?

“Ligi bu haliyle tescil edin” demek de bir öneri değil. Öyle ya, şampiyonu adaletsiz bir yöntemle belirlemeyi içinize sindiriyor musunuz? Kaldı ki belirleseniz ne olacak? Yine sizlerin mantığına göre şampiyon takımımız ve diğer takımlarımız Avrupa kupalarına katılmamalı. Çünkü virüs tehlikesi devam ediyor. Ve siz virüs olduğu sürece futbol oynanmasına, futbolcu sağlığı açısından karşı çıkıyorsunuz. Sadece bu kadar da değil? TFF hemen yarın UEFA’ya başvuruda bulunarak, İstanbul’da ağustos ayında oynanacak olan Şampiyonlar Ligi final maçını başka bir ülkeye alınmasını talep etmeli! Gerekçemiz de açık; biz korona tehlikesi geçmeden ülkemizde spor müsabakası düzenlemiyor ve yapmıyoruz. Bu arada yayınlardan dolayı kulüplerin ve yayıncı kuruluşun uğradığı ve uğrayacağı zararlardan da hiç söz etmiyorum. Bütün bu itirazlarınız içinde inanın en can alıcı ve herkesin elini ayağını bağlayan tek yer; ‘futbolcuların sağlığı...’ Futbolcuların sağlığını düşünmeyen tek bir vicdan gösterebilir misiniz? Ama sevgili arkadaşlar, futbolcuların karşı karşıya kaldığı riskleri her gün yaşayan pek çok meslek grubu var bu ülkede.

YA KONTROLLÜ DEVAM EDECEĞiZ YA DA...

Eğer “O meslek grupları temel ihtiyaçlarımız için çalışıyor, futbol ise bir lüks” diyorsanız, siz ya futbolun ekonomik değerini anlamıyorsunuz ya da hayatımızda ihtiyaç diye gördüğümüz ama aslında lüks diye tanımlanacak meslekleri ayırt edemiyorsunuz? Neden market ihtiyacınızı kendiniz karşılamıyorsunuz? Sizin ya da futbolcu kardeşlerimin hayatı, siparişimizi getirenlerin hayatından daha mı önemli? Tütün tüketiminiz de bir lüks. Koronavirüs tehlikesi bitene kadar üretimini, dağıtımını ve satışını mı yasaklayalım? Tabii ki hayır. Futbol da bir eğlence. Ama tekstilden yeme içmeye kadar pek çok sektörü ilgilendiren bir eğlence. Toptancı bir ‘hayır’ mantığıyla hareket etmeden önce NBA’ye göz atalım... Onlar da korona gerçeğinin altını çiziyorlar. Ya şimdi ‘yeni normal’ hayata göre kontrollü devam edeceğiz ya da aşı bulunana kadar ligi durduracağız. Bu da en az 9-12 ay sürecek. Bu tarihten sonra da birçok takım tekrar oynayabilecek durumda olmaz maalesef.

ALMANLARIN HAZIRLADIĞI PROTOKOLDEKi O MADDE

Bakın Almanya, Bundesliga’nın başlamasına karar verdi. Ve tam 51 sayfalık bir protokol hazırladı. Bu protokolün hazırlanma gerekçesi de açık: ‘Sorumluluğu paylaşmak. Bu protokolün içinde ilginç bir madde var. Hani siz, “Ya 1-2 ya da 5 oyuncu koronavirüse yakalanırsa ne yapacaksınız?” diye TFF’yi eleştiriyorsunuz ya, ona cevap veriyor Almanlar bu protokolle: Takımların esame listesi 14 oyuncudan aşağı düşmedikçe herhangi bir iptal ya da erteleme olmayacak. (Bu protokol FIFA’nın koronavirüsten dolayı takımlara 5 oyuncu değiştirme hakkı vermesinden önce hazırlandı.) Gördünüz mü, ortak akıl nasıl bulunuyor. Bu protokole tüm kulüpler imza atacak? Bizdeki gibi, “X kurum sorumlu” diyerek sorumluluktan kaçmak yok.

Sonra devam ediyor Almanlar: Düzenli olarak testler yapılacak ve sadece pozitif çıkanlar karantinaya alınacak, diğerleri antrenman ve maçlara devam edecek. (Burada tek sorun federal bir cumhuriyet olan Almanya’da eyaletlerin alacağı kararlar ki, sadece Dresden’de küçük bir sorun var, onda da çözüme yakınlar). Şimdi lütfen bir kez daha düşünün; “Lig oynanmasın” diyenler, bu sezon ve gelecek sezon için sizin Bundesliga’dan ve NBA’den daha iyi bir çözüm öneriniz var mı? Varsa ben burada yayınlamaya hazırım.