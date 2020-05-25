'Lig iptal edilsin diye koronavirüs (coronavirüsü) vakası uydurdular'

Meksika'da liglerin iptal edilmesinden önce lider konumda olan Cruz Azul'da başkan yardımcısı Alfredo Alvarez, çok tartışılacak bir açıklama yaptı.

Alvarez, bir kulübün liglerin oynanmaması için takımda olmadığı halde koronavirüs vakaları olduğunu duyurduğunu söyledi.