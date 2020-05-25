MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol Haberleri'Lig iptal edilsin diye koronavirüs (coronavirüsü) vakası uydurdular'
GeriFutbol 'Lig iptal edilsin diye koronavirüs (coronavirüsü) vakası uydurdular'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 25.05.2020 - 08:15,Son Güncelleme:

'Lig iptal edilsin diye koronavirüs (coronavirüsü) vakası uydurdular'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
'Lig iptal edilsin diye koronavirüs (coronavirüsü) vakası uydurdular'
Abone Olgoogle-news

Dünyayı etkisi altına alan salgın nedeniyle şampiyon ilan edilmemesi kararı sonrası Meksika'da tartışmalar büyüdü.

Meksika'da liglerin iptal edilmesinden önce lider konumda olan Cruz Azul'da başkan yardımcısı Alfredo Alvarez, çok tartışılacak bir açıklama yaptı.

Alvarez, bir kulübün liglerin oynanmaması için takımda olmadığı halde koronavirüs vakaları olduğunu duyurduğunu söyledi.



Meksika'da federasyon, ilk 2 sırada yer alan Cruz Azul ve Leon'un Şampiyonlar Ligi'ne gitmesine karar verdi fakat bu sezon şampiyon sayılmayacağını açıkladı.

Bu durum Cruz Azul Kulübü'nün hoşuna gitmezken başkan yardımcısı Alfredo Alvarez, "Biz lige devam etmek istiyorduk ama istemeyenler vardı. Bir kulüp liglerin oynatılmaması için takımda koronavirüs vakası olduğunu uyduruyor. Bunun hangi takım olduğunu biliyorum ama söylemeyeceğim." dedi.

Alfredo Alvarez'in işaret ettiği takımın 3. sırada olan Santos Laguna olduğu iddia ediliyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle