Lider VakıfBank, Ankara'da da kayıpsız

Son iki sezonun Sultanlar Ligi şampiyonu VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2019-2020 Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 19'uncu haftasında Karayolları'nı deplasmanda 14-25, 17-25 ve 17-25'lik setlerle 3-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. TVF Başkent Voleybol Salonu'ndaki karşılaşmaya hücumda etkili başlayan sarı-siyahlılar, teknik molasına 12-8 önde girdiği ilk seti 25-14 aldı. VakıfBank'tan beş oyuncu (Ebrar Karakurt, Gabi, Isabelle Haak, Milena Rasic, Cansu Özbay) Karşılaşmanın ilk setinde sayı üretmeyi başardı.

Karşılıklı sayılarla başlayan ikinci setin teknik molasına 12-7 önde giren sarı-siyahlılar, mola dönüşü etkili hücumlarla seti 25-17 alarak mücadelede 2-0 öne geçti. İlk iki setteki performansını üçüncü sete de taşıyan VakıfBank, seti 25-17 maçı da 3-0 kazandı. Ligdeki yenilmezlik serisini 14 maça çıkaran lider VakıfBank, Sultanlar Ligi'nin 20'nci haftasında 29 Şubat Cumartesi günü Beşiktaş'ı VakıfBank Spor Sarayı'nda konuk edecek.

MAÇIN İSTATİSTİĞİ

KARAYOLLARI-VAKIFBANK: 0-3

SALON: TVF Başkent Voleybol Salonu

HAKEMLER: İbrahim Ünal, İlknur Çakar

KARAYOLLARI: Elif 2, Abbott 4, M.Atlıer 6, Burcu 5, Tuğçe, Gerasymova 1, Gülçin (L), M.Nezir 4, Fulden 4, Selin, Ezgi 1, Ayçin 1, Kübra

VAKIFBANK: Cansu 4, Gabi 9, Zehra 7, Haak 13, Ebrar 13, Milena 8, Gizem (L), Gözde 5

SETLER: 14-25, 17-25, 17-25

SÜRE: 68 dakika (20', 25', 22')