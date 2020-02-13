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Futbol
Haber Giriş: 13.02.2020 - 09:42,Son Güncelleme:/

Lider Sivasspor karın tadını çıkardı

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Süper Lig lideri Sivasspor'da futbolcular antrenman sahasında 50 santimetreyi bulan karın tadını çıkardı.

Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçında sahasında oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamlarken, kırmızı-beyazlı ekip idmanın ardından karın tadını çıkardı.

Kar topu oynayan kırmızı beyazlı futbolcular bol bol da fotoğraf çektirdi .

Sivasspor kulübünün resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan fotoğraflar ise büyük ilgi gördü.

Lider Sivasspor karın tadını çıkardı

Lider Sivasspor karın tadını çıkardı

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