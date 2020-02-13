Lider Sivasspor karın tadını çıkardı
Süper Lig lideri Sivasspor'da futbolcular antrenman sahasında 50 santimetreyi bulan karın tadını çıkardı.
Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçında sahasında oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamlarken, kırmızı-beyazlı ekip idmanın ardından karın tadını çıkardı.
Kar topu oynayan kırmızı beyazlı futbolcular bol bol da fotoğraf çektirdi .
Sivasspor kulübünün resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan fotoğraflar ise büyük ilgi gördü.
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