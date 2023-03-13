Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL DÜNYA KUPASI PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Lider Samsunspor'dan 5 gollü galibiyet

Güncelleme Tarihi:

#Samsunspor#Spor Toto 1. Lig#Bandırmaspor
Lider Samsunspordan 5 gollü galibiyet
Oluşturulma Tarihi: Mart 13, 2023 22:33

Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Yılport Samsunspor, evinde Beyçimento Bandırmaspor'u 5-0 mağlup etti.

Haberin Devamı

11’nci dakikada gelişen Yılport Samsunspor atağında Soner Aydoğdu’nun ceza sahası dışından sert şutunu kaleci kornere tokatladı.

17’nci dakikada Bandırmaspor savunmasının hatasında ceza sahası içinde topu önüne alan Celil Yüksel’in şutu yan ağlarda kaldı.

30’ncu dakikada Georgios Koutroumpis, Ahmet Sağat’ın şutunu kale çizgisinden eliyle çıkarınca hakem penaltı noktasını gösteri. Koutroumpis pozisyon sonrası kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

32’nci dakikada penaltı noktasının başına geçen Ahmet Sağat, topu filelerle buluşturdu 1-0.

69’ncu dakikada Alpay’ın ara pasıyla ceza sahası içine giren İvan Saponjic, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Aşırtma vuruşla topu filelere gönderdi. Gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

70’nci dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Fofana’nın sert şutunu kaleci kornere çeldi.

Haberin Devamı

71’nci dakikada Soner Aydoğdu’nun kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Sergen’in ters vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-0.

80'nci dakikada topla seri çalımlarla ceza sahasına giren Fofana sert şutla farkı 3’e çıkardı 3-0.

86'ncı dakikada kontra gelişen atakta Cihan Kahraman'ın içeri çevirdiği topu önünde bulan Emre Demir, durumu 4-0 yaptı.

90'ncı dakikada Fofana ceza sahası içinde hareketlendiği pozisyonda topla buluştu. Fofana'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 5-0.
Karşılaşmayı Samsunspor 5-0 kazandı.

STAT : 19 Mayıs
HAKEMLER : Kutluhan Bilgiç, Nurettin Dinçer Demir, Buğra Can Semercioğlu
YILPORT Samsunspor : Jakup Szumski, Kadeem Harris, Yunus Emre Çift, Alim Öztürk (Dk.84 Emre Demir), Soner Gönül, Gaetan Laura (Dk.65 Moryke Fofana), Soner Aydoğdu (Dk.76 Yusuf Emre Gültekin), Youssef Benasser, Osman Çelik, Celil Yüksel (Dk.65 Cihan Kahraman), Ahmet Sağat (Dk.76 Douglas Tanque).
BEYÇİMENTO Bandırmaspor : Joannis Gkelios, Sergen Piçinciol, Oğuz Kağan Güçtekin, İvan Saponjic (Dk.85 Arda Şengül), Georgios Koutroumpis, Aksel Aktaş (Dk.46 Samuel Tetteh), Okan Alkan, Cebio Soukou, Nikola Terzic (Dk.37 Alpay Koldaş), Levent Ayçiçek, Emre Kaplan.
GOLLER : Dk.32 Ahmet Sağat, Dk.71 Sergen Piçinciol (K.K), Dk.80, 90 Fofana, Dk.86 Emre Demir (Samsunspor)
SARI KART : Sergen Piçinciol, Oğuz Kağan Güçtekin, İvan Saponjic (Bandırmaspor)
KIRMIZI KART : Dk.30 Georgios Koutroumpis, Dk.74 Cebio Soukou (Bandırmaspor)

Haberle ilgili daha fazlası:
#Samsunspor#Spor Toto 1. Lig#Bandırmaspor

BAKMADAN GEÇME!

Ödülleri sildi süpürdü, 7 Oscarı evine götürdü... Everything Everywhere All At Onceın başarısının sırrı ne

Ödülleri sildi süpürdü, 7 Oscar'ı 'evine' götürdü... 'Everything Everywhere All At Once'ın başarısının sırrı ne?

#Everything Everywhere All At Once
Bir sonraki salgın tehdidi mantarlar mı ‘Artık dünyanın her yerindeler, tehlike çok büyük’

Bir sonraki salgın tehdidi mantarlar mı? ‘Artık dünyanın her yerindeler, tehlike çok büyük’

#Mantar
BİR SORUDAN FAZLASI | Neden sürekli erteliyorum

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden sürekli erteliyorum?

#Sağlık