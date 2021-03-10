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Futbol
AA
Haber Giriş: 10.03.2021 - 23:16 | Son Güncelleme:

Lider Manchester City farklı kazandı

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Lider Manchester City farklı kazandı

İngiltere Premier Lig'de Manchester City, konuk ettiği Southampton'ı 5-2 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Geçen hafta Manchester United'a yenilerek tüm kulvarlardaki 21 maçlık galibiyet serisi sona eren Manchester City, 33. hafta mücadelesinde, Etihad Stadı'nda Southampton'ı ağırladı.

Karşılaşmayı baştan sona üstün götüren Manchester City, 15. ve 59. dakikalarda Kevin De Bruyne, 40. ve 55. dakikalarda Riyad Mahrez, 45 3. dakikada İlkay Gündoğan'ın ağları sarsmasıyla rakibini 5-2 mağlup etti.

Southampton'ın gollerini ise 25. dakikada penaltıdan James Ward-Prowse ve 56. dakikada Che Adams kaydetti.

Bu sonuçla Manchester City, puanını 68'e çıkararak açık ara liderliğini sürdürdü. Southampton ise 33 puanda kaldı

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