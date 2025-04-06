Lider Liverpool'a Fulham engeli!

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Premier Lig’in 31. haftasında Fulham sahasında Liverpool ile karşı karşıya geldi.

Müsabakanın 14. dakikasında konuk ekip Alexis Mac Allister'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Fulham daha sonra 23. dakikada Ryan Sessegnon, 32. dakikada Alex Iwobi ve 37. dakikada da Rodrigo Muniz'in attığı gollerle skoru 3-1 yaptı ve ilk yarı sonuçla sona erdi. İkinci yarıda geri dönmeye çalışan Liverpool, 72. dakikada Luis Diaz ile farkı 1'e indirse de geri kalan dakikalarda aradığı golü bulamadı ve Fulham mücadeleden 3-2'lik skorla galip ayrıldı.

Böylece Liverpool, ligdeki 2. mağlubiyetini alırken, 73 puanla liderliğini sürdürdü. Bu sezonki 13. galibiyetini elde eden Fulham ise puanını 48'e çıkardı ve 8. sıraya yükseldi.