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Lider Liverpool 6 gollü düelloda kayıp yaşadı

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#Liverpool#Premier Lig#Futbol
Lider Liverpool 6 gollü düelloda kayıp yaşadı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 05, 2024 01:40

İngiltere Premier Lig'de lider Liverpool, deplasmanda Newcastle United ile 3-3 berabere kaldı.

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St. James' Park'taki karşılaşmada Newcastle United, Alexander Isak'ın 35 ve Anthony Gordon'ın 62. dakikada attığı gollerle iki kez öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı.

Curtis Jones'un 50, Muhammed Salah'ın 68 ve 83. dakikalarda attığı gollerle 3-2 üstünlük yakalayan Liverpool, son dakikada yediği gol sonucunda sahadan 1 puanla ayrıldı. Ev sahibi takım adına Fabian Schar'ın 90. dakikada kaydettiği golle mücadele 3-3'lük eşitlikle sona erdi.

Performansıyla bu sezon adından söz ettiren Salah, tüm kulvarlarda çıktığı 21 maçta 15 gol, 12 asistlik performans sergiledi.

Ligde 4 hafta sonra puan kaybeden Liverpool, 35 puana yükseldi. Newcastle United ise 20 puana çıktı.

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#Liverpool#Premier Lig#Futbol

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