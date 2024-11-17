Lider İtalya'nın konuğu Fransa! Dev mücadelenin heyecanı Türkiye'nin En Yüksek Oranları ile Misli'de

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İlandır.

UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup altıncı maçında lider İtalya, ikinci sırada yer alan Fransa'yı konuk ediyor.

A Ligi 2. Grup oynadığı 5 maçın 4'ünü kazanan ve 1 kez berabere kalan İtalya, 13 puanla zirvede yer alıyor.

Grupta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 10 puan toplayan Fransa ise ikinci sırada bulunuyor.

MBAPPE KADRODA YOK

Fransa Milli Takım Teknik Direktörü Didier Deschamps, Kylian Mbappe'nin gelmek istemesine rağmen yıldız golcüyü kasım ayındaki Uluslar Ligi maçları kadrosuna dahil etmedi.

Didier Deschamps, bu kez tercihin kendisine ait olduğunu belirterek bunun tek seferlik bir karar olduğunu kaydetti.

İtalya'nın muhtemel 11

Donnarumma, Di Lorenzo, Buongiorno, Bastoni, Cambiaso, Frattesi, Rovella, Tonali, Dimarco, Barella, Retegui.

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Fransa'nın muhtemel 11

Maignan, Kounde, Konate, Upamecano, Hernandez, Kante, Camavinga, Olise, Zaire Emery, Barcola, Kolo Muani.

İtalya – Fransa maçı öncesi dikkat çeken notlar

- İki takım arasında oynanan son 3 resmi maçta İtalya kaybetmedi. (2 galibiyet, 1 beraberlik)

- İtalya, Uluslar Ligi A Ligi Grup 2'de çıktığı 5 maçta hiç yenilmedi. (4 galibiyet, 1 beraberlik)

- Fransa, Uluslar Ligi A Ligi Grup 2'deki son 4 maçında yenilmedi. (3 galibiyet, 1 beraberlik)

- İtalya, Uluslar Ligi A Ligi Grup 2'de çıktığı 5 maçın da ilk yarılarında gol buldu.

- Fransa, Uluslar Ligi A Ligi Grup 2'de çıktığı 5 maçın 4’ünde ilk yarılarda gol buldu.

- İki takımın da Uluslar Ligi A Ligi Grup 2'de çıktığı 5 maçın 4’ü KG Var bitti.

- İtalya’nın Uluslar Ligi A Ligi Grup 2'de çıktığı 5 maçın 4’ü 2.5 Üst bitti.

- İtalya, Uluslar Ligi A Ligi Grup 2'de çıktığı 5 maçın 4’ünde 1.5 gol baremini aştı.

MİSLİ ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Bu maça oynayan Misli üyelerinin %15’i İtalya galibiyetini tercih ediyor. Türkiye'nin En Yüksek Oranları'nı veren Misli'de İtalya galibiyetine 2.51; beraberliğe 2.91 ve Fransa galibiyetine 2.58 oran veriliyor.