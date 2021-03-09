Lider Inter'den Atalanta'ya tek kurşun

Antonio Conte'nin takımına galibiyeti getiren golü 54. dakika Skriniar kaydederken Inter puanını 62'ye yükselterek liderliğini sürdürdü.

Puanını 62 yapan Inter, en yakın rakibi Milan'la olan puan farkını 6'ya çıkardı. Bu sezon 5. mağlubiyetini alan Atalanta ise 49 puanla 5. sırada yer aldı.

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