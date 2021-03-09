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Futbol
Haber Giriş: 09.03.2021 - 01:28 | Son Güncelleme:

Lider Inter'den Atalanta'ya tek kurşun

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Lider Inter'den Atalanta'ya tek kurşun

İtalya Serie A'nın 26. haftasında Inter, evinde Atalanta'yı Skriniar'ın attığı golle 1-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Antonio Conte'nin takımına galibiyeti getiren golü 54. dakika Skriniar kaydederken Inter puanını 62'ye yükselterek liderliğini sürdürdü.

Puanını 62 yapan Inter, en yakın rakibi Milan'la olan puan farkını 6'ya çıkardı. Bu sezon 5. mağlubiyetini alan Atalanta ise 49 puanla 5. sırada yer aldı.

Lider Interden Atalantaya tek kurşun

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