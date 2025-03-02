Lider Galatasaray’ın Kasımpaşa’ya konuk olduğu maçın heyecanı Şampiyon Oranlar ile Misli’de

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılacak maç saat 16.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek.

GALATASARAY NAMAĞLUP LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Süper Lig'de çıktığı 24 müsabakada 20 galibiyet, 4 beraberlik alan sarı-kırmızılı ekip, yoluna namağlup devam ediyor. Geride kalan bölümde 64 puan toplayan Galatasaray, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde lider girdi.

KASIMPAŞA 9. SIRADA

Kasımpaşa ise 24 mücadelede 7 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 yenilgiyle 31 puan elde etti. Lacivert-beyazlılar, 26. hafta öncesinde 9. sırada yer aldı.

MUHTEMEL 11'LER

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Piatkowski, Yasin, Rodrigues, Cafu, Fall, Barak, Hajradinovic, Ben Ouanes, Da Costa

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Galatasaray: Muslera, Frankowski, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Sallai, Sara, Barış, Osimhen

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER



İki takım arasındaki son 5 maçın 4’ü 2.5 gol üzeri biterken 3 karşılaşma da 3.5 gol üstü skorla tamamlandı.

İki takım arasındaki son 3 maçta karşılıklı gol oldu.

Kasımpaşa’nın ligdeki son 6 maçında karşılıklı gol oldu.

Kasımpaşa ligdeki son 9 maçında en az 2 gol yedi.

Galatasaray, ligde bu sezon geçen hafta oynanan Fenerbahçe derbisi dışındaki tüm maçlarda gol attı.

Misli Üyeleri Ne Oynuyor?

Karşılaşmayı kuponuna ekleyen Misli üyelerinin %63’ü Sarı-Kırmızılı ekibin galibiyetine oynuyor.

Misli Yorumcusu Safa Can Konuksever’in Tahmini

Fenerbahçe maçında oyun olarak çok etkisizdi Galatasaray. Rotasyonlu kadroyla çıktığı kupadaki Konyaspor maçında ise daha iyi bir futbol vardı ama yine üretemediler. Sancılı bir süreçten geçiyor Sarı-Kırmızılılar. Kasımpaşa mücadelesi tam anlamıyla reaksiyon gösterme fırsatı. Yunus Akgün cezalı. Ev sahibinde Aytaç Kara yok. Galatasaray'ın kazanacağını düşünüyorum. Bir diğer tercihim de bu maçta 2.5 Üst bahsi olur.

MAÇIN HEYECANI ŞAMPİYON ORAN FARKI İLE MİSLİ'DE!

Bu zorlu maçın heyecanı yine Şampiyon Oranlarla Misli'de yaşanacak. Karşılaşmada Şampiyon Oranlar ile birlikte Kasımpaşa'nın galibiyetine 4.10 yerine 4.32, beraberliğe ise 3.00 yerine 4.11 oran veriliyor. Galatasaray'ın galibiyetinin oranı ise 1.45 yerine 1.55 olarak gösteriliyor.

*** Oranlar değişiklik gösterebilir.

CEZALI OKAN BURUK SAHA KENARINDA OLAMAYACAK

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kasımpaşa mücadelesinde takımının başında yer alamayacak. Ligin 25. haftasındaki Fenerbahçe derbisinden sonra yaptığı açıklamalar nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Okan Buruk'a 1 maç soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı cezası verdi.

GALATASARAY'DA SAKAT VE CEZALILAR

Galatasaray'da Yunus Akgün cezası nedeniyle Kasımpaşa karşısında forma giyemeyecek. Öte yandan sakatlıkları nedeniyle son 4 resmi müsabakada forma giyemeyen Alvaro Morata ile son 9 resmi mücadeleyi kaçıran Ismail Jakobs, bu akşam sahada yoklar.

KASIMPAŞA’DA TEK EKSİK AYTAÇ

Kasımpaşa cephesinde ise sakatlığı bulunan Aytaç Kara, Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek.

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SON 5 MAÇTA GALATASARAY ÜSTÜN

Sarı-kırmızılı ekip, lacivert-beyazlılarla yaptığı son 5 müsabakada yenilgi yüzü görmedi. Galatasaray, rakibiyle yaptığı son 5 Süper Lig maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu maçlarda 13 gol atarken kalesindeki 9 gole engel olamadı. Ligin ilk yarısındaki maçta Galatasaray 3-0 öne geçtiği maçta Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalmıştı.