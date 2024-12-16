Lider Galatasaray, Trabzonspor'u ağırlıyor! Okan Buruk ve Şenol Güneş'in 11'leri netleşti

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig lideri Galatasaray bu akşam sahasında Trabzonspor’u konuk edecek. RAMS Park’ta saat 21.00’de başlayacak müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Ligin geride kalan bölümünde 14 maçta 12 galibiyet ve 2 beraberlik alan ve ligdeki yenilgisiz tek takım olan Aslan hem bu serisini sürdürmek hem de rakipleriyle arasındaki farkı korumak için sahaya çıkacak. Galatasaray’da cezalı Metehan ile sakatlıkları süren İcardi ve Barış Alper forma giyemeyecek. Hafif sakatlıkları bulunan Sanchez ve Osimhen’in de riske edilmesi beklenmiyor.

TRABZON’DA EKSiK ÇOK

Cimbom Süper Lig’de Trabzonspor’a karşı çıktığı son 8 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Konuk takımda ise Savic, Okay, Serkan, Arif ve Hüseyin forma giyemeyecek. Savunma hattında büyük sıkıntı yaşayan Karadeniz ekibinde hafif sakatlıkları bulunan Serdar Saatçi ve Batagov’un oynaması bekleniyor. Sıkıntılı bir sezon geçiren bordo mavililerde Umut Bozok, Mislav Orsic, Enis Bardhi ve Stefano Denswil kadro dışı bırakılmıştı.

Haberin Devamı

138. RANDEVU

Galatasaray ile Trabzonspor, tarihlerinde 138. kez karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor'un Süper Lig'e yükseldiği 1974-1975 sezonunda başlayan 50 yıllık rekabette yapılan resmi ve özel 137 karşılaşmanın 62'sini Galatasaray, 44'ünü Trabzonspor kazandı, 31 müsabakada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel maçlar olmak üzere geride kalan karşılaşmalarda Galatasaray 183, Trabzonspor ise 153 kez gol sevinci yaşadı.

LİGDEKİ 103. MAÇ

Galatasaray ile Trabzonspor, ligde yarın 103. kez karşılaşacak.

Ligde daha önce yapılan 102 karşılaşmanın 45'ini Galatasaray kazanırken, 32 maçta gülen taraf Karadeniz ekibi oldu ve 25 müsabaka berabere sonuçlandı.

Süper Lig maçlarında Galatasaray 136, Trabzonspor ise 116 gol attı.

İSTANBUL'DAKİ LİG MAÇLARI

İki ekip arasında İstanbul'da yapılan 51 lig maçında ev sahibi Galatasaray 27, konuk Trabzonspor 12 kez galip geldi.

Haberin Devamı

İstanbul'daki 12 karşılaşma da beraberlikle sonuçlanırken, Galatasaray'ın 70 golüne karşılık, Trabzonspor 55 gol kaydetti.

FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Galatasaray, Trabzonspor karşısında en farklı galibiyetini 21 Ocak 2024'de deplasmanda 5-1, 26 Mayıs 2001'de de İstanbul'daki lig maçında 4-0'lık skorlarla aldı.

Trabzonspor ise 2018-2019 sezonunun ilk yarısında 1 Eylül 2018'de Trabzon'daki lig karşılaşmasında Galatasaray'ı 4-0 yendi.

Bu arada, 15 Kasım 1998'de İstanbul'da Trabzonspor'un 5-3 kazandığı lig maçı, iki takım filelerinin toplam 8 kez havalanmasından dolayı taraflar arasındaki en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.