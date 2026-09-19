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Lider Galatasaray, Trabzonspor deplasmanında! İşte muhtemel 11'ler

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#Galatasaray#Trabzonspor#Süper Lig
Lider Galatasaray, Trabzonspor deplasmanında İşte muhtemel 11ler
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2026 07:00

Süper Lig'in 6. haftasında lider Galatasaray, deplasmanda derbi maçta Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. İki takımda da önemli eksikler var. İşte son gelişmeler ve takımların muhtemel 11'leri...

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Süper Lig’de 6. haftanın en önemli maçında Trabzonspor, sahasında Galatasaray’ı ağırlayacak.

Papara Park’ta saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı hakem Batuhan Kolak yönetecek.

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Yeni teknik direktörü Thomas Reis yönetiminde ilk sınavına çıkacak olan Trabzonspor, 6. haftaya 7 puanla 9. sırada girdi.

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray ise 13 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

TRABZONSPOR'DA 2 EKSİK VAR, 2 İSİM DE ŞÜPHELİ

Trabzonspor’da sakatlıkları süren Okay ve Malinovskyi kesin yok; sakatlıktan yeni çıkan Folcarelli ve Batagov’un da oynamaları beklenmiyor.

Lider Galatasaray, Trabzonspor deplasmanında İşte muhtemel 11ler

GALATASARAY'DA 4 İSİM KADROYA ALINMADI

Galatasaray’da da sakat olan Osimhen, Lemina, Singo ve Kaan kadroda yer almıyor.

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Lider Galatasaray, Trabzonspor deplasmanında İşte muhtemel 11ler

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa (Cabral), Ozan, Fabinho, Muci, Salah, Aral, Onuachu.

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Sara, Yunus, Barış, Leao, Deniz.

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#Galatasaray#Trabzonspor#Süper Lig

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