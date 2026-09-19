Lider Galatasaray, Trabzonspor deplasmanında! İşte muhtemel 11'ler

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Süper Lig’de 6. haftanın en önemli maçında Trabzonspor, sahasında Galatasaray’ı ağırlayacak.

Papara Park’ta saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı hakem Batuhan Kolak yönetecek.

Yeni teknik direktörü Thomas Reis yönetiminde ilk sınavına çıkacak olan Trabzonspor, 6. haftaya 7 puanla 9. sırada girdi.

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray ise 13 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

TRABZONSPOR'DA 2 EKSİK VAR, 2 İSİM DE ŞÜPHELİ

Trabzonspor’da sakatlıkları süren Okay ve Malinovskyi kesin yok; sakatlıktan yeni çıkan Folcarelli ve Batagov’un da oynamaları beklenmiyor.

GALATASARAY'DA 4 İSİM KADROYA ALINMADI

Galatasaray’da da sakat olan Osimhen, Lemina, Singo ve Kaan kadroda yer almıyor.

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MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa (Cabral), Ozan, Fabinho, Muci, Salah, Aral, Onuachu.

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Sara, Yunus, Barış, Leao, Deniz.