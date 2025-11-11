Lider Galatasaray tökezliyor! Milli ara sonrası zorlu fikstür

Haberin Devamı

Devler Ligi’nde Liverpool, Bodo, Ajax zaferleriyle ses getiren ve gözünü ilk 8’e diken Galatasaray, Süper Lig’deki kan kaybını durduramıyor.

Son virajda Beşiktaş, Trabzon ve Kocaeli maçlarında 7 puan kaybeden Sarı-Kırmızılılar, zirvede Fener’le baş başa kaldı.

SÜPER LİG'DE TÖKEZLİYOR

Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool, Bodo ve Ajax gibi çok zorlu maçlardan 9 puan çıkaran ve 9. sıraya yükselerek gözünü ilk 8’e diken Cim Bom, Süper Lig’de ise tam tersi bir görüntü çizmeye başladı. Bir önceki Milli aradan bu yana Beşiktaş ve Trabzon’la kendi evinde berabere kalan, Kocaeli’ye deplasmanda mağlup olan Cim Bom, bu periyotta 7 puan kaybederek ciddi yara aldı.

Aynı dönemi kazanarak geçiren Fenerbahçe, Galatasaray’la aradaki farkı 1 puana kadar indirdi. Aslan böylece keyifli geçireceği Milli araya son derece sıkıntılı şekilde girdi.

MİLLİ ARA İLAÇ GİBİ GELDİ

Cim Bom’da diğer taraftan Icardi’nin bir türlü fiziksel formunu yakalayamaması, Barış’ın günden güne daha da geriye gitmesi, Yunus’un ameliyat sonrası en az 2 ay sahalardan uzak kalması, Torreira’nın yorgunluğa dayanamayıp oyundan çıkmak istemesi, Sane’nin Avrupa’da başka, Türkiye’de başka oynaması gibi detaylar da uzun vadede endişe yaratıyor. Okan Buruk, Milli aranın bu sorunları çözmek için gerekli fırsatı sunacağı düşüncesinde.

FİKSTÜR ÇOK ZORLAYACAK

Ancak aradan sonra da Galatasaray’ı zorlu sınavlar bekliyor. İçeride üst üste Gençlerbirliği ve Union SG maçlarının ardından Fenerbahçe deplasmanı, peşinden Samsunspor sınavı, Monaco deplasmanı, Antalya deplasmanı ve son olarak içeride Kasımpaşa maçları, Galatasaray’ın her iki kulvardaki gidişatını belirleyecek.

LİDERLERİN KAYIP HAFTASI!

Süper Lig’de lider Galatasaray’ın Kocaelispor’a 1-0 yenilerek puan kaybettiği haftada Avrupa’nın 4 büyük liginde zirvede yer alan takımlar da aynı akıbete uğradı.

İngiltere Premier Ligi’nde Arsenal, Sunderland’le 2-2 (d), İspanya La Liga’da Real Madrid, Rayo Vallecano ile 0-0 (d), Almanya Bundesliga’da Bayern Münih ise Union Berlin’le 2-2 (d) berabere kalırken, İtalya Serie A’da da Napoli, Bologna’ya 2-0 (d) mağlup oldu.