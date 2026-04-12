Lider Galatasaray rövanş peşinde!

Oluşturulma Tarihi: Nisan 12, 2026 07:00

Süper Lig'in zirvesindeki Galatasaray, sezonun ilk yarısında 1-0 mağlup olduğu Kocaelispor'u konuk edecek. Osimhen, Asprilla ve Günay’dan yoksun sarı kırmızılı takım, Selçuk İnan’ın çalıştırdığı rakibini yenerek, hem ilk yarıdaki mağlubiyetin rövanşını almayı hem de şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmayı hedefliyor.

Süper Lig’in lideri Galatasaray, 29. hafta maçında bugün Kocaelispor’u konuk edecek. RAMS Park’ta saat 20.00’de başlayacak karşılaşmanın hakemi Oğuzhan Çakır. Sarı kırmızılılarda sakatlığı bulunan Osimhen, Asprilla ve Günay oynamayacak. Yeşil siyahlılarda ise sakatlıkları süren kaleci Jovanovic ile defans oyuncuları Wieteska ve Balogh forma giyemeyecek. Galatasaray, eski futbolcusu Selçuk İnan’ın çalıştırdığı Kocaelispor’a sezonun ilk yarısında 1-0 mağlup olmuştu.

EViNDE ÇOK BAŞARILI

İç sahadaki son puan kaybını 18. haftada 1-1 berabere biten Gaziantep FK maçında yaşayan Cimbom, daha sonra sırasıyla Kayserispor’u 4-0, Eyüpspor’u 5-1, Alanyaspor’u 3-1, Başakşehir’i 3-0 mağlup etti. Galatasaray ayrıca, ligde iç sahadaki son 32 maçta mağlubiyet yaşamadı. Evinde son yenilgisini 19 Mayıs 2024’te 1-0’lık skorla Fenerbahçe karşısında alan sarı kırmızılılar, daha sonra oynadığı 32 karşılaşmada 26 galibiyet, 6 beraberlik aldı.

Gözden KaçmasınGalatasaraydan sakatlık açıklamasıGalatasaray'dan sakatlık açıklaması!Haberi görüntüle

Muhtemel 11'ler;

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Boey, Sanchez, Singo, Eren, Torreira, Lemina, Sane, İlkay, Sallai, Barış.

Kocaelispor: Serhat (Gökhan), Ahmet, Dijksteel, Smolcic, Muharrem, Sissoho, Show, Keita, Agyei, Tayfur, Serdar Dursun.

