×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Lider Galatasaray Rize'ye karşı!

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Çaykur Rizespor#Süper Lig
Lider Galatasaray Rizeye karşı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 17, 2025 07:00

Galatasaray deplasmanda moral arıyor.

Haberin Devamı

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında bugün Çaykur Rizespor’u konuk olacak. Çaykur Didi Stadı’nda yapılacak haftanın kapanış müsabakası, saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşmada hakem Zorbay Küçük düdük çalacak. Hafta içi Avrupa Ligi’nde AZ Alkmaar deplasmanında 4-1 yenilen sarı kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Jakobs, Yunus, Morata ve İcardi forma giyemeyecek.

Gözden KaçmasınFenerbahçede En-Nesyri şov sürüyor Yine boş geçmedi, kariyer rekorunu kırdıFenerbahçe'de En-Nesyri şov sürüyor! Yine boş geçmedi, kariyer rekorunu kırdıHaberi görüntüle

Sarı kart cezaları biten Muslera, Torreira, Abdülkerim ve Barış Alper bugün sahada olabilecek. Galatasaray’da yeni transferler Frankowski, Eren Elmalı ve Lemina bugün şans verilirse forma giyebilecekler.

Lider Galatasaray Rizeye karşı

Galatasaray, Çaykur Rize’ye konuk olduğu son 3 lig maçını kazandı. Aslan Rize’de son 10 karşılaşmada 8 kez sahadan zaferle ayrılırken sadece son 5 maçta 19 gol attı.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Çaykur Rizespor#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!