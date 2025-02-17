Lider Galatasaray Rize'ye karşı!

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Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında bugün Çaykur Rizespor’u konuk olacak. Çaykur Didi Stadı’nda yapılacak haftanın kapanış müsabakası, saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşmada hakem Zorbay Küçük düdük çalacak. Hafta içi Avrupa Ligi’nde AZ Alkmaar deplasmanında 4-1 yenilen sarı kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Jakobs, Yunus, Morata ve İcardi forma giyemeyecek.

Sarı kart cezaları biten Muslera, Torreira, Abdülkerim ve Barış Alper bugün sahada olabilecek. Galatasaray’da yeni transferler Frankowski, Eren Elmalı ve Lemina bugün şans verilirse forma giyebilecekler.

Galatasaray, Çaykur Rize’ye konuk olduğu son 3 lig maçını kazandı. Aslan Rize’de son 10 karşılaşmada 8 kez sahadan zaferle ayrılırken sadece son 5 maçta 19 gol attı.

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