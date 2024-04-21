×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Lider Galatasaray, Pendikspor karşısında rekor için sahada

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Süper Lig#Pendikspor
Lider Galatasaray, Pendikspor karşısında rekor için sahada
Oluşturulma Tarihi: Nisan 21, 2024 07:00

RAMS Park’ta 19.00’da oynanacak maçı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Eksiği bulunmayan Galatasaray, 3 puan alması halinde galibiyet serisini 14 maça çıkaracak ve kendi rekorunu egale edecek.

Haberin Devamı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında bu akşam Siltaş Yapı Pendikspor’u konuk edecek. RAMS Park’ta saat 19.00’da başlayacak maçı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Karşılaşma öncesi 87 puanı bulunan sarı kırmızılı takım, takipçisi Fenerbahçe’nin 2 puan önünde lider durumda bulunuyor. 30 puanlı Pendikspor ise küme düşme hattında. Galatasaray’da sakat ya da cezalı futbolcu bulunmuyor. Konuk ekipte ise kırmızı kart cezalısı olan Welinton bu akşam forma giyemeyecek.

Gözden KaçmasınEmre Belözoğlu: Fenerbahçeye karşı hiçbir hatam yok Beşiktaşın işi kolay değil | Türk futbolunun selası okunmak üzereEmre Belözoğlu: Fenerbahçe'ye karşı hiçbir hatam yok! Beşiktaş'ın işi kolay değil | Türk futbolunun selası okunmak üzereHaberi görüntüle

ASLAN LİGDE SON 20 MAÇTA YENİLMEDİ

Ligde çıktığı son 13 karşılaşmayı kazanan Galatasaray, bugün de 3 puan alması halinde seriyi 14 maça çıkaracak ve kendisine ait olan üst üste galibiyet rekorunu egale edecek. En son 12. haftadaki Hatay deplasmanından 2-1 mağlup ayrılan sarı kırmızılı takım, daha sonra oynadığı 20 maçta 18 galibiyet, 2 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi. RAMS Park’ta oynadığı son 16 lig karşılaşmasını kazanan Galatasaray, taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon Giresun karşısında 1-0’lık skorla yaşadı.

Haberin Devamı

7- G.Saraylı Mauro İcardi, Süper Lig’de oynadığı son 4 maçta 5 gol atıp, 2 asist yaparak toplam 7 gole katkıda bulundu.

1- Pendikspor, ligde oynadığı son 8 maçtan sadece birini kazanırken, diğer karşılaşmalarda 1 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşadı.

Lider Galatasaray, Pendikspor karşısında rekor için sahada

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Süper Lig#Pendikspor

BAKMADAN GEÇME!