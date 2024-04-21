Lider Galatasaray, Pendikspor karşısında rekor için sahada

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında bu akşam Siltaş Yapı Pendikspor’u konuk edecek. RAMS Park’ta saat 19.00’da başlayacak maçı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Karşılaşma öncesi 87 puanı bulunan sarı kırmızılı takım, takipçisi Fenerbahçe’nin 2 puan önünde lider durumda bulunuyor. 30 puanlı Pendikspor ise küme düşme hattında. Galatasaray’da sakat ya da cezalı futbolcu bulunmuyor. Konuk ekipte ise kırmızı kart cezalısı olan Welinton bu akşam forma giyemeyecek.

ASLAN LİGDE SON 20 MAÇTA YENİLMEDİ

Ligde çıktığı son 13 karşılaşmayı kazanan Galatasaray, bugün de 3 puan alması halinde seriyi 14 maça çıkaracak ve kendisine ait olan üst üste galibiyet rekorunu egale edecek. En son 12. haftadaki Hatay deplasmanından 2-1 mağlup ayrılan sarı kırmızılı takım, daha sonra oynadığı 20 maçta 18 galibiyet, 2 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi. RAMS Park’ta oynadığı son 16 lig karşılaşmasını kazanan Galatasaray, taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon Giresun karşısında 1-0’lık skorla yaşadı.

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7- G.Saraylı Mauro İcardi, Süper Lig’de oynadığı son 4 maçta 5 gol atıp, 2 asist yaparak toplam 7 gole katkıda bulundu.

1- Pendikspor, ligde oynadığı son 8 maçtan sadece birini kazanırken, diğer karşılaşmalarda 1 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşadı.