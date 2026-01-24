×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları, Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO TV REHBERİ
HABERLERSpor Haberleri

Lider Galatasaray, Karagümrük karşısında!

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Süper Lig#Karagümrük
Lider Galatasaray, Karagümrük karşısında
Oluşturulma Tarihi: Ocak 24, 2026 07:00

Galatasaray, Süper Lig'in 19. haftasında Fatih Karagümrük ile deplasmanda kozlarını paylaşacak.

Haberin Devamı

Galatasaray, Süper Lig’in 19. haftasında bugün deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Atatürk Olimpiyat Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak maçı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Geçen hafta sahasında Gaziantep FK karşısında aldığı 1-1’lik beraberlik sonrası en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkı 1’e inen lider sarı kırmızılılar, son sırada yer alan rakibini yenerek zirvedeki yerini korumayı hedefliyor.

Lider Galatasaray, Karagümrük karşısında

SINGO VE ARDA YOK

Hafta içinde Atletico Madrid ile oynadığı Şampiyonlar Ligi maçını da berabere bitiren Galatasaray’da, takımla çalışmaya yeni başlayan Wilfried Singo ve sakatlığı süren Arda Ünyay bugün forma giyemeyecek.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınGalatasaray, Noa Lang transferini resmen açıkladıGalatasaray, Noa Lang transferini resmen açıkladı!Haberi görüntüle

Karagümrük’te ise cezalı Matias Kranevitter yok. Aslan’da 3’er sarı kartları bulunan Barış Alper Yılmaz, Mario Lemina, Abdülkerim Bardakcı ve Kazımcan Karataş, bugün oynayıp sarı kart görürlerse, 20. haftadaki Kayserispor maçında oynayamayacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Süper Lig#Karagümrük

BAKMADAN GEÇME!