Lider Galatasaray, Karagümrük karşısında!

Galatasaray, Süper Lig’in 19. haftasında bugün deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Atatürk Olimpiyat Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak maçı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Geçen hafta sahasında Gaziantep FK karşısında aldığı 1-1’lik beraberlik sonrası en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkı 1’e inen lider sarı kırmızılılar, son sırada yer alan rakibini yenerek zirvedeki yerini korumayı hedefliyor.

SINGO VE ARDA YOK

Hafta içinde Atletico Madrid ile oynadığı Şampiyonlar Ligi maçını da berabere bitiren Galatasaray’da, takımla çalışmaya yeni başlayan Wilfried Singo ve sakatlığı süren Arda Ünyay bugün forma giyemeyecek.

Karagümrük’te ise cezalı Matias Kranevitter yok. Aslan’da 3’er sarı kartları bulunan Barış Alper Yılmaz, Mario Lemina, Abdülkerim Bardakcı ve Kazımcan Karataş, bugün oynayıp sarı kart görürlerse, 20. haftadaki Kayserispor maçında oynayamayacak.