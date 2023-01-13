Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLDÜNYA KUPASIPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Lider Galatasaray, devreyi 8'de 8 ile kapamak istiyor!

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Süper Lig#Mertens
Lider Galatasaray, devreyi 8de 8 ile kapamak istiyor
Oluşturulma Tarihi: Ocak 13, 2023 07:00

Galatasaray, ilk yarının son maçında bugün Hatayspor'u konuk edecek.

Haberin Devamı

Süper Lig 7’de 7 ile yoluna devam eden son Fenerbahçe galibiyeti ile liderliğini sağlamlaştıran Galatasaray, bugün sahasında Atakaş Hatayspor’u da devirip serisini sürdürmek istiyor.

Sarı kırmızılılarda cezalı Mertens ile sakatlıkları süren Kazımcan ve Ross forma giyemeyecek. 4 maçtır galibiyete hasret olan Hatayspor’da da sakatlıkları bulunan Burak Öksüz ve Kevin Soni, Galatasaray maçında görev alamayacak.

Gözden Kaçmasın

Son Dakika: Uğur Çiftçi adım adım Galatasaraya Rıza Çalımbay açıkladı...Son Dakika: Uğur Çiftçi adım adım Galatasaray'a! Rıza Çalımbay açıkladı...Haberi görüntüle

SİVASSPOR KAYSERİ'DE ÇIKIŞ ARIYOR

Ligde 15. sırada bulunan ve düşme hattından uzaklaşmak isteyen Sivasspor da bugün deplasmanda 9. sıradaki Kayserispor’u konuk edecek. Saat 17.00’de başlayacak maçı Arda Kardeşler yönetecek.

Lider Galatasaray, devreyi 8de 8 ile kapamak istiyor

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Süper Lig#Mertens

BAKMADAN GEÇME!

11 SORUDA BELGE SKANDALI | Bidenın özel ofisinden gizli devlet belgeleri çıktı herkes Trumpı hatırladı... Bundan sonra ne olacak

11 SORUDA BELGE SKANDALI | Biden'ın özel ofisinden gizli devlet belgeleri çıktı herkes Trump'ı hatırladı... Bundan sonra ne olacak?

#Joe Biden
BİŞEKTOMİ DOSYASI | Yanaklar eriyip gidiyor, yüzler inceliyor ama bu işlemin hiç riski yok mu

BİŞEKTOMİ DOSYASI | Yanaklar eriyip gidiyor, yüzler inceliyor ama bu işlemin hiç riski yok mu?

#Estetik
El Chaponun oğlu Ovidio Guzman film gibi bir operasyonla yakalandı... Bundan sonra ne olacak Dünyanın en güçlü kartelinin en zayıf halkası

El Chapo'nun oğlu Ovidio Guzman film gibi bir operasyonla yakalandı... Bundan sonra ne olacak? 'Dünyanın en güçlü kartelinin en zayıf halkası'

#Ovidio Guzman