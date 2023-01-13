Lider Galatasaray, devreyi 8'de 8 ile kapamak istiyor!

Haberin Devamı

Süper Lig 7’de 7 ile yoluna devam eden son Fenerbahçe galibiyeti ile liderliğini sağlamlaştıran Galatasaray, bugün sahasında Atakaş Hatayspor’u da devirip serisini sürdürmek istiyor.

Sarı kırmızılılarda cezalı Mertens ile sakatlıkları süren Kazımcan ve Ross forma giyemeyecek. 4 maçtır galibiyete hasret olan Hatayspor’da da sakatlıkları bulunan Burak Öksüz ve Kevin Soni, Galatasaray maçında görev alamayacak.

SİVASSPOR KAYSERİ'DE ÇIKIŞ ARIYOR

Ligde 15. sırada bulunan ve düşme hattından uzaklaşmak isteyen Sivasspor da bugün deplasmanda 9. sıradaki Kayserispor’u konuk edecek. Saat 17.00’de başlayacak maçı Arda Kardeşler yönetecek.

Haberin Devamı