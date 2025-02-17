Lider Galatasaray Çaykur Rizespor deplasmanında! Kritik maçın heyecanı Şampiyon Oran farkıyla Misli’de

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Çaykur Didi Stadı'nda yapılacak haftanın kapanış müsabakası, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmada hakem Zorbay Küçük düdük çalacak.

LİDER HATA YAPMAK İSTEMİYOR

Ligde çıktığı 22 müsabakada 19 galibiyet ve 3 beraberlik alan sarı-kırmızılı takım, yoluna namağlup devam ediyor. Haftaya 60 puanla zirvede giren Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.

RİZESPOR PUAN PEŞİNDE

Mavi-yeşilliler ise 22 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 11 yenilgi yaşadı. Karadeniz temsilcisi, 27 puanla haftaya 11. sırada girdi.

İki takım arasında sezonun 5. haftasında İstanbul'da yapılan maçı sarı-kırmızılılar, 5-0 kazanmıştı.

MUHTEMEL 11’LER

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Taha Şahin, Mocsi, Alikulov, Hojer, Mithat, Papanikolaou, Ghezzal, Olawoyin, Akintola, Sowe



Galatasaray: Muslera, Cuesta, Sanchez, Abdülkerim, Frankowski, Torreira, Sara, Barış Alper, Mertens, Ahmed Kutucu, Osimhen

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ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

İki takım arasındaki son 7 lig maçının 6’sını Galatasaray kazandı.

Galatasaray’ın son 10 maçın 9’unda karşılıklı gol oldu.

Rizespor’un ligdeki son 3 maçı 3.5 gol üstü skorla tamamlandı.

Rizespor ile Galatasaray arasında oynanan son 7 lig maçının 6’sı 3,5 gol üstü skorla bitti.

Okan Buruk’un çalıştırdığı takımlar İlhan Palut’un yönettiği takımlarla oynadığı maçlarda 5 galibiyet 1 beraberlik aldı.

Galatasaray’ın deplasmanda bu sezon çıktığı 10 maçın 7’sinde 2.5 gol barajı aşıldı ve karşılıklı gol oldu.

Misli Üyeleri Ne Oynuyor?

Karşılaşmayı kuponuna ekleyen Misli üyelerinin %62’si Galatasaray’ın galibiyetine oynuyor.

Misli Yazarı Safa Can Konuksever’in Tahmini

Öncelikle Galatasaray için Rize deplasmanının son yıllarda hep zor geçtiğini unutmamak gerekiyor. Yunus Akgün en önemli eksik. Onun çilingirliğinden yoksunlar. Yeni transferlerden Cuesta'nın yanı sıra Lemina ve Eren Elmalı kadroda. Morata sakat. Jakobs da yok. AZ maçından farklı olarak Sanchez, Torreira ve Osimhen 11'e dönecek. Fenerbahçe maç fazlasıyla puan farkını 3'e düşürdü. Galatasaray açısından telafisi çok zor bir 90 dakika. Taraf bahsinde konuk takımı önde görüyorum fakat savunmada yaşadıkları problemleri hesaba katarsak, KG Var tercihi de mantıklı duruyor. Ayrıca ev sahibinde Samet Akaydın ve Varesanovic gibi iki önemli oyuncu cezalı. Yeni transfer Abdülkadir Ömür oynayabilir.

DEV MAÇIN HEYECANI ŞAMPİYON ORAN FARKI İLE MİSLİ'DE!

Bu zorlu maçın heyecanı yine Şampiyon Oranlarla Misli'de yaşanacak. Karşılaşmada Şampiyon Oranlar ile birlikte ev sahibi Rizespor'un galibiyetine 3.68 yerine 3.88, beraberliğe ise 3.65 yerine 3.85 oran veriliyor. Galatasaray'ın galibiyetinin oranı ise 1.56 yerine 1.60 olarak gösteriliyor.

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*** Oranlar değişiklik gösterebilir

GALATASARAY'DA 4 OYUNCU EKSİK

Sarı-kırmızılı ekipte 4 futbolcu sakatlıkları nedeniyle müsabakada süre alamayacak.

Sakatlıkları bulunan Ismail Jakobs, Yunus Akgün, Alvaro Morata ve Mauro Icardi, Çaykur Rizespor karşısında forma giyemeyecek.

Çaykur Rizespor’da ise sakatlığı bulunan Eray Korkmaz, Galatasaray karşısında forma giyemeyecek

CEZALILAR DÖNÜYOR

Galatasaray'ın Adana Demirspor mücadelesinde cezalı olan 4 futbolcusu, Çaykur Rizespor maçıyla formasına kavuşacak.

Ligin 23. haftasında yarıda kalan Adana Demirspor karşılaşmasında sarı kart cezalarını çeken Fernando Muslera, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı ve Barış Alper Yılmaz, Çaykur Rizespor'a karşı mücadele edecek.

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Sarı-kırmızılı ekipte ayrıca Ahmed Kutucu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Genç futbolcu kart görmesi durumunda 25. haftadaki Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düşecek.

YENİ TRANSFERLER FORMA GİYEBİLİR

Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı 4 futbolcu, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda forma giyebilecek.

Fransa'nın Lens takımından kadroya katılan Polonyalı sağ bek Przemyslaw Frankowski, Trabzonspor'dan transfer edilen milli sol bek Eren Elmalı, MKE Ankaragücü'nden alınan genç stoper Arda Ünyay, Çaykur Rizespor müsabakasında oynayabilecek durumda.

Ligin 23. haftasında yarıda kalan Adana Demirspor mücadelesinde kadroda yer alan Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina da ikinci kez geldiği sarı-kırmızılı takımda ilk kez forma giymek için bekliyor.

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LİGDE SON 23 MAÇINDA YENİLMEDİ

Galatasaray, Süper Lig'deki son 23 maçında mağlup olmadı. Ligde son mağlubiyetini geçen sezonun 37. haftasında sahasındaki Fenerbahçe derbisinde yaşayan Okan Buruk'un öğrencilerinin geçen sezon 1, bu sezon da 22 müsabakada bileği bükülmedi. Galatasaray, söz konusu maçlarda 20 galibiyet, 3 beraberlik elde etti.

ÜST ÜSTE 31 MAÇTA GOL ATTI

Galatasaray, yaptığı son 31 resmi müsabakada fileleri havalandırdı. Gol atamadığı son resmi mücadeleyi 27 Haziran 2024'te UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turu rövanş karşılaşmasında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında oynayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 20 Süper Lig, 9 UEFA Avrupa Ligi ve 2 Ziraat Türkiye Kupası maçında gol buldu.

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Bu süreçte ligde 2'si hükmen galibiyetten olmak üzere hanesine 53 gol yazılan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde 20, Türkiye Kupası'nda ise 6 kez fileleri havalandırdı.

LİGDE SON 3 MAÇINDA GOL YEMEDİ

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 3 maçta kalesini gole kapattı. Geçen sezonlara göre savunmada istediği performansı sergileyemeyen sarı-kırmızılı ekip, 21. haftadaki TÜMOSAN Konyaspor maçının ardından, 22. haftada Gaziantep FK müsabakasını da 1-0'lık skorla kazandı. Son olarak 1-0 öne geçtiği ve 30. dakikada yarıda kalan Adana Demirspor maçını 3-0 hükmen Galatasaray, gol yememe serisini 3 müsabakaya çıkardı.

Bu sezon ilk kez üst üste 3 lig mücadelesinde gol yemeyen sarı-kırmızılılar, serisini 4 maça çıkarmak için mücadele edecek.

RİZE'DEKİ MAÇLAR

Galatasaray ile Çaykur Rizespor, Süper Lig'de 23. kez Rize'de karşı karşıya gelecek. Taraflar arasında Rize'de yapılan maçlarda Galatasaray 14, ev sahibi ekip 5 kez galip geldi, 3 maç ise berabere bitti. Rize'de Galatasaray'ın 47 golüne, Çaykur Rizespor 26 golle karşılık verdi.

SON 5 MAÇI GALATASARAY KAZANDI

İki ekip arasında Süper Lig'de yapılan son 5 maçı sarı-kırmızılı takım kazandı. Galatasaray, Karadeniz temsilcisiyle yaptığı son 5 müsabakayı 3-2, 4-2, 1-0, 6-2 ve 5-0'lık skorlarla galip tamamladı. Söz konusu maçlarda 19 gol atan Sarı-Kırmızılılar kalesinde 6 gol gördü.

FARKLI SKORLAR

Galatasaray, Çaykur Rizespor karşısında lig maçlarında en farklı skorlu galibiyeti 1987-1988 sezonunda ve bu sezonun ilk yarısında İstanbul'da 5-0'lık sonuçla aldı.

Çaykur Rizespor ise Galatasaray karşısındaki en farklı galibiyetini 2-0'lık skorla elde etti. Bu arada 2001-2002 sezonunda Rize'deki maçı Galatasaray 6-3 kazandı. Filelerin toplam 9 kez havalandığı bu karşılaşma, iki takım arasında geride kalan 45 müsabaka içinde en gollüsü olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan Galatasaray, Çaykur Rizespor ile ligde yaptığı 45 maçın 42'sinde fileleri havalandırdı, gol bulamadığı 3 karşılaşmayı deplasmanda kaybetti.