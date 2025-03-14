Lider Galatasaray, Antalyaspor'u konuk ediyor! Kritik maçın heyecanı Şampiyon Oranlar ile Misli’de

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RAMS Park'ta yapılacak maç saat 20.30'da başlayacak. Müsabakada hakem Ozan Ergün düdük çalacak.

Süper Lig'de çıktığı 26 müsabakada 21 galibiyet, 5 beraberlik yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 68 puan topladı. Yoluna namağlup devam eden Galatasaray, bir maç fazlasıyla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 7 puan önünde yer alıyor.

Süper Lig'de çıktığı 26 müsabakada 9 galibiyet, 6 beraberlik, 11 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlı ekip, 33 puan topladı.

İLK MAÇI GALATASARAY KAZANDI

Antalyaspor, Galatasaray ile sezonun ilk yarısında yaptığı müsabakayı 3-0 kaybetti. Ligin 9. haftasındaki mücadelede Mauro Icardi 2, Victor Osimhen ise 1 gol attı.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Frankowski, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Alvaro Morata, Barış Alper, Osimhen.

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Antalyaspor: Kenan Piric, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Thalisson, Abdurrahim Dursun, Kaluzinski, Erdal Rakip, Larsson, Safuri, Van de Streek, Samudio.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

- Galatasaray, Süper Lig’de iç sahada oynadığı son 3 maçta kalesinde gol görmedi.

- Galatasaray, Süper Lig’de iç sahada oynadığı 13 maçın 11’inde ilk yarılarda gol buldu.

- Galatasaray’ın Süper Lig’de oynadığı son 8 maçın ilk yarıları 1.5 Alt bitti.

- Antalyaspor, Süper Lig’de deplasmanda oynadığı son 6 maçın 4’ünde gol atamadı.

- Antalyaspor, Süper Lig’de oynadığı 13 deplasman maçının 12’sinde kalesinde gol gördü.

- İki takım arasında Süper Lig’de oynanan son 6 maçın 5’i 2.5 Alt bitti.



MİSLİ ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Bu karşılaşmaya oynayan Misli üyelerinin %39'unun tercihi Galatasaray galibiyetinden yana.



MİSLİ YAZARI SAFA CAN KONUKSEVER’İN YORUMU

Emre Belözoğlu'nun göreve gelişiyle toparlanma sürecine giren Antalyaspor, geçen hafta Adolfo Gaich'ın uzatmalardaki 2 golüyle müthiş bir geri dönüş yapıp, yendi Rizespor'u. Son 7 haftalık periyotta tek yenilgisi var Güney ekibinin. O da deplasmanda Fenerbahçe'ye karşı. Galatasaray deplasmanında bence şansları az. Liderin, önündeki 3 maçın da dışarıda, sırasıyla Beşiktaş, Fenerbahçe (kupa) ve Samsun ile olacağını düşünürsek, kendi evlerinde takılma ihtimallerini çok düşük görüyorum. O kredilerini, burada harcamayacaklardır. İlk yarıdan skoru bulmalarını bekliyorum. Tahminim İlk Yarı Sonucu 1.

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KRİTİK MAÇIN HEYECANI ŞAMPİYON ORAN FARKI İLE MİSLİ'DE!

Bu zorlu maçın heyecanı yine Şampiyon Oranlarla Misli'de yaşanacak. Karşılaşmada Şampiyon Oranlar ile birlikte Galatasaray galibiyetine 1.11 yerine 1.15, beraberliğe ise 5.78 yerine 6.08 oran veriliyor. Antalyaspor'un galibiyetinin oranı ise 8.71 yerine 9.16 olarak gösteriliyor.

*** Oranlar değişiklik gösterebilir.

GALATASARAY'DA 3 EKSİK

Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı bulunan Ismail Jakobs'un yanı sıra sarı kart cezalısı Ahmed Kutucu ve kırmızı kart cezalısı Günay Güvenç, Antalyaspor'a karşı sahaya çıkamayacak.

ANTALYASPOR EKSİKLERİ

Akdeniz temsilcisinde sakatlıkları süren Erdoğan Yeşilyurt, Emre Uzun, Bahadır Öztürk ve Güray Vural dışında eksik bulunmuyor.

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TEK MAÇTAN YATANLARA %10 MİSLİ PUAN HEDİYE

Misli, kampanyalarına hız kesmeden devam ediyor. Yeni üyelere 500 TL kampanyasından sonra şimdi de tek maçtan yatanlara özel bir kampanya sunuyor. Misli’de tüm üyeler, tek maçtan yattıkları takdirde yatırdıkları miktarın %10’unu almaya hak kazanıyor. Kampanya ile ilgili detaylar Misli’de…