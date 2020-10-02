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GeriFutbol Lider Fatih Karagümrük, Fenerbahçe deplasmanında! 3 maçta 7 puan...
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Futbol
AA
Haber Giriş: 02.10.2020 - 11:59 | Son Güncelleme:

Lider Fatih Karagümrük, Fenerbahçe deplasmanında! 3 maçta 7 puan...

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Lider Fatih Karagümrük, Fenerbahçe deplasmanında! 3 maçta 7 puan...
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Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 4. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Sezona iyi başlayan Fatih Karagümrük, ligin geride kalan bölümünde aldığı 2 galibiyet ve bir beraberlik sonucunda 7 puan topladı.

Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük 9. kez Önceki 8 maçta...
Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük 9. kez! Önceki 8 maçta...

Kırmızı-siyahlı takım, ligde oynadığı maçlarda Yeni Malatyaspor ve Medipol Başakşehir'i mağlup ederken, Gaziantep FK ile berabere kaldı.

Fenerbahçe ise ligde bir galibiyet ve 2 beraberlik sonucunda hanesine 5 puan yazdırdı.

 

Lider Fatih Karagümrük, Fenerbahçe deplasmanında 3 maçta 7 puan...

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