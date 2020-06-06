Lider Bayern, zorlu Leverkusen virajında! Bundesliga'ya banko iddaa tahmini...

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LEVERKUSEN - BAYERN

Wolfsburg karşısındaki beklenmedik yenilgiyi Freiburg galibiyetiyle kapatan Leverkusen'de herkesin dilinde tek bir isim var, Kai Havertz!

Kevin Volland'ın sakatlığı sonrası daha merkez bir role geçen 99 doğumlu forvet, Volland'ın yokluğunda çıktığı 10 resmi maçta 8 gol atarken 5 de asist yaptı ve toplam 13 gole katkıda bulundu.

Bayern karşısında Volland yine olmayacak ve gözler bir kez daha bu genç golcüde olacak... Son maç 90 dakika sahada kalan Jonathan Tah'ın durumunun maç saati yeniden gözlemleneceği açıklandı.

Bayern ise koronavirüs salgını dönüşünü 4/4 yaptı ve liderlikteki yerini iyice sağlamlaştırdı. En yakın rakibi Dortmund'u geçmeyi başarmış ve puan farkını 7'ye çıkarmıştı...

Son olarak farklı kazanılan Düsseldorf maçını yedek kulübesinden takip eden Jerome Boateng ile ilk yarı 3-0 bulununca riske edilmeyip kenara gelen Lucas Hernandez'in durumları belirsiz.

Thiago, Niclas Süle, Philippe Coutinho ve Corentin Tolisso'nun sakatlıkları sürüyor.

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İki takım arasındaki son 6 maç "2.5 ÜST" bitti.

- Leverkusen son 14 resmi maçının 12'sini kazanmayı başardı. (1 beraberlik - 1 mağlubiyet)

- Bayern ligdeki son 8 maçında fire vermedi, son 6 maçın ise 5'inde kalesini gole kapattı.

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Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Bundesliga mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Bayern kazanır" oldu!

%27'lik kesim salgın dönüşü 4/4 yapan liderden bir galibiyet daha bekliyor...

%10'luk kesim ise "KG VAR" tercihini kuponlarına eklemiş ve mücadelede karşılıklı gol çıkacağını düşünüyor.

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Lewandowski'nin Leverkusen'e attığı en güzel goller! İzleyelim...