Lider Bayern Münih, Werder Bremen deplasmanından 3 puanla döndü
Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern Münih, rakip sahada Werder Bremen'i 3-1 yendi.
Lider Bayern Münih, Bundesliga'nın 25. haftasında Weser Stadı'nda Werder Bremen'e konuk oldu.
Karşılaşmanın ilk yarısı 22. dakikada Leon Goretzka ve 35. dakikada Serge Gnabry'nin attığı gollerle Bayern Münih'in 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Bavyera ekibi, 67. dakikada Robert Lewandowski'nin filelere gönderdiği topla skoru 3-0 yaptı.
Werder Bremen 86. dakikada Niclas Füllkrüg'un golüyle durumu 3-1’e getirdi.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve Bayern Münih müsabakadan 3-1 galip ayrıldı.
Bayern Münih puanını 58’e çıkartarak liderliğini sürdürdü. Werder Bremen ise 30 puanla 12. sırada kaldı.
Bundesliga’da bugün oynanan diğer karşılaşmalarda, Wolfsburg sahasında Schalke 04'ü 5-0, Union Berlin sahasında Köln'ü 2-1, Mainz 05 de sahasında Freiburg'u 1-0 yendi.