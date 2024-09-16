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Lider Barcelona derbide gol yağdırdı

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#Barcelona#Laliga#Girona
Lider Barcelona derbide gol yağdırdı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 16, 2024 02:48

İspanya La Liga'da lider durumda bulunan Barcelona, Katalonya derbisinde Girona'yı 4-1 mağlup etti ve 5'te 5 yaptı.

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İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) lider durumda bulunan Barcelona, Katalonya derbisinde Girona'yı deplasmanda 4-1 mağlup etti.

Barcelona'nın gollerini Lamine Yamal (Dk. 30 ve Dk. 37), Dani Olmo (Dk. 47) ve Pedri (Dk. 64) atarken, ev sahibi takımın tek golü Christian Stuani'den (Dk. 80) geldi.

Barcelona'da forvet oyuncusu Ferran 86. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Aldığı galibiyetle La Liga'da 5'te 5 yapan tek takım olan Barcelona puanını 15'e çıkartarak, liderliğini devam ettirdi.

Girona ise 7 puanla 7. sırada yer aldı.

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#Barcelona#Laliga#Girona

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