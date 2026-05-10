Lider Arsenal, West Ham deplasmanında hata yapmadı!

Lider Arsenal, İngiltere Premier League'in 36. haftasında West Ham United'ın konuğu oldu. Londra'da oynanan müsabakayı Arsenal 1-0 kazandı.
Arsenal'a galibiyeti getiren tek golü 83. dakikada Trossard kaydetti. Asisti ise Odegaard yaptı.
West Ham United'ın 90+5. dakikada bulduğu gol, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
Bu sonucun ardından liderliğini sürdüren Arsenal, maç fazlasıyla Manchester City ile arasındaki puan farkını 5'e çıkardı. Bitime 2 hafta kalırken West Ham United ise 36 puanla 18. basamakta kaldı.
Ligin gelecek haftasında Arteta'nın ekibi küme düşen Burnley'i ağırlayacak. West Ham United ise Newcastle United ile deplasmanda karşılaşacak.
