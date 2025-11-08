×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor Haberleri

Lider Arsenal, galibiyeti 90+4'te kaçırdı!

Güncelleme Tarihi:

#Premier Lig#Arsenal#Sunderland
Lider Arsenal, galibiyeti 90+4te kaçırdı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2025 23:14

Arsenal, Premier Lig'in 11. haftasında deplasmanda karşılaştığı Sunderland ile son dakikalarda yediği golle 2-2 berabere kaldı.

Haberin Devamı

Premier Lig'in 11. haftasında Sunderland, lider Arsenal'i konuk etti.

Ev sahibi takım, müsabakanın 36. dakikasında Daniel Ballard'ın attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarının 54. dakikasında Bukayo Saka ile eşitliği yakalayan konuk ekip, 74. dakikada da Leandro Trossard'ın kaydettiği golle 2-1 öne geçti. Mücadelenin 90+4. dakikasında ise Sunderland, Brian Brobbey golüyle skoru 2-2'ye getirdi ve maç eşitlikle sona erdi.

Bu sonuçla ligde 2. kez berabere kalan Arsenal puanını 26'ya çıkardı ve liderliğini sürdürdü.

Bu sezonki 4. beraberliğini alan Sunderland ise puanını 19 yaptı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Premier Lig#Arsenal#Sunderland

BAKMADAN GEÇME!