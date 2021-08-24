Lider Altay’da Fenerbahçe heyecanı

Yıllar sonra Süper Lig’e taşıdığı kulübe bu ligdeki ilk senesinde Avrupa hedefi koyan Teknik Direktör Mustafa Denizli önderliğinde sezona hızlı bir başlangıç yapan İzmir temsilcisi, sarı-lacivertlilere ilk mağlubiyetini tattırarak zirvedeki yerini korumak istiyor. Mustafa Denizli ile 5’i geçen sezon 1’inci Lig’de olmak üzere çıktığı toplam 7 resmi müsabakada 7 galibiyet alan Altay, şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe karşısında bu seriyi sürdürmeye çalışacak.



Üç büyükleri şampiyon yapan tek teknik direktör olan Mustafa Denizli, 2000-2001 sezonunda ligde kupa kaldırdığı Fenerbahçe’ye bu kez rakip olacak. Fenerbahçe’yi şampiyon yapan ilk Türk teknik adam olan 71 yaşındaki usta çalıştırıcı, bu sezon sarı-lacivertlilerin başında ikinci dönemini geçiren 53 yaşındaki Portekizli Teknik Direktör Vitor Pereira ile ilk kez rakip olacak. Mustafa Denizli’nin yardımcılığını üstlenen Mert Nobre de futbol oynadığı dönemde 2003-2004 ve 2004-2005 sezonlarında 2 şampiyonluk yaşadığı eski kulübü Fenerbahçe’ye karşı galibiyet mücadelesi verecek.



LİGDE SON RANDEVUYU KAZANDI



Siyah beyazlılar, ligde en son 2003 yılında deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe’yi 1-0 mağlup etmiş, ancak sezon sonunda küme düşme acısı yaşamıştı. Süper Lig’de rakibi ile 18 yıl sonra karşı karşıya gelecek Altay, Ziraat Türkiye Kupası’nda 2009 yılında konuk olduğu sarı-lacivertlilere 3-0 yenilmişti. İki takım arasında Süper Lig’de oynanan 82 karşılaşmada Fenerbahçe 48 galibiyet alırken, Altay 9 kez kazandı. İki takım 25 kez berabere kaldı.



LİDERLİK SEVİNCİ



Süper Lig’de 18 yıl sonra dönen Altay, ilk 2 haftayı liderlik koltuğunda tamalamanın sevincini yaşadı. Senelerce gediklisi olduğu Süper Lig’e 2003 yılında veda eden, aradan geçen yıllar içinde tarihinde ilk kez 3’üncü Lig’e kadar düşüp küllerinden doğan siyah-beyazlı ekip, Mustafa Denizli yönetiminde şaha kalktı. Futbolcu olarak 38 sene önce ayrıldığı yuvasına geçen yıl teknik adam olarak dönüp kulübün Süper Lig hasretine son veren Mustafa Denizli yönetiminde bu sezon ilk maçta Yukatel Kayserispor’u 3-0 yenen siyah-beyazlılar, 4-1’lik Aytemiz Alanyaspor galibiyetiyle 6 puan ve artı 6 averaja ulaşıp adını liderlik koltuğuna yazdırdı.