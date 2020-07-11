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Futbol
AA
Haber Giriş: 11.07.2020 - 10:31,Son Güncelleme:

Libertadores ve Sudamericana'nın başlama tarihi açıklandı

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Libertadores ve Sudamericana'nın başlama tarihi açıklandı
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen Güney Amerika'nın iki büyük futbol turnuvası Libertadores ve Sudamericana'nın yeniden başlama tarihleri belli oldu.

Güney Amerika Futbol Konfederasyonundan (CONMEBOL) yapılan açıklamada, Libertadores'in 15 Eylül, Sudamericana'nın ise 27 Ekim'de start alacağı belirtildi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında her iki turnuvanın da seyircisiz oynanacağı ve finallerin 2021'in ocak ayında yapılmasının planlandığı kaydedildi.

Libertadores ve Sudamericana, koronavirüs salgını nedeniyle 18 Mart'ta askıya alınmıştı.

Libertadores ve Sudamericananın başlama tarihi açıklandı

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