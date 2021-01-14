Libertadores Kupası finali ne zaman? İşte tarih bilgisi

Palmeiras'ın Arjantinli rakibi River Plate'i elemesinin ardından, Santos da Arjantinli rakibi Boca Juniors'ı eleyerek adını finale yazdırdı. İki takım, 6 Ocak'ta Boca Juniors'un sahası La Bombonera'da oynanan yarı final ilk mücadelesinde 0-0 berabere kalmıştı. İşte, final maçı tarihi...

30 Ocak'ta Rio de Janeiro şehrindeki Maracana Stadında oynanacak Libertadores Kupası final maçında iki Brezilyalı takım mücadele edecek.

Güney Amerika'nın "Şampiyonlar Ligi" olarak kabul edilen Libertadores Kupası finalinde iki Brezilyalı takım en son 2006 yılında karşı karşıya gelmiş ve Sao Paulo'yu yenen Internacional kupayı kaldırmıştı.