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LGS'de Arda Güler sürprizi! Sorulan soru gündem oldu

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#Arda Güler#LGS#Soru
LGSde Arda Güler sürprizi Sorulan soru gündem oldu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 15, 2025 16:24

Bugün yapılan LGS sınavında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi bölümünde yer alan 'Arda Güler' sorusu sosyal medyada gündem oldu.

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Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 1 milyon 10 bin 916 öğrenciye yönelik gerçekleştirilen merkezi sınavın iki oturumu da yapıldı.

Real Madrid'in yıldız oyuncusu Arda Güler'in ismi bu kez yeşil sahalarda değil, sınav sorusunda yer aldı.

LGS'DE ARDA GÜLER SORUSU

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorusunda milli futbolcu Arda Güler'in yer alması dikkat çekti. Söz konusu soruda, Arda Güler'in meşhur gol sevincine atıfta bulunarak 'tevekkül inancı ile anlatılmak istenen' durum soruldu.

Doğru cevap ise, "Gayret göstermekle birlikte Allah'a güvenmektir' yazılı olan B şıkkıydı.

İşte sınavda sorulan o soru:

LGSde Arda Güler sürprizi Sorulan soru gündem oldu

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#Arda Güler#LGS#Soru

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