LG UltraGear Küresel Espor Bilinirliğini Gen.G ile Genişletiyor

Forbes'un 2020 En Değerli E-spor Şirketleri listesinde altıncı sırada yer alan Gen.G, dünyanın en önemli e-spor pazarları olarak gösterilen ABD, Güney Kore ve Çin'den sekiz profesyonel takımın sahibi olmasının yanı sıra bu takımların yönetimini de üstleniyor. Her bir takım, oldukça popüler çok oyunculu oyunlardan olan League of Legends, Overwatch ve PlayerUnknown's Battlegrounds’ta uzman. Gen.G ayrıca yenilikçi e-spor eğitim programları sunan ve geleceğin oyun ve e-spor sektör liderlerinin gelişimini teşvik eden Gen.G Global Academy'yi, Gen.G Vakfı aracılığıyla da destekliyor.

LG, etkileyici UltraGear oyun monitörleri serisi ile oyuncular arasında şimdiden hatırı sayılır bir şöhrete sahip. LG’nin Gen.G ile ortaklığı özellikle Millennial (Y Kuşağı) ve Z Kuşağı’nın ağırlıkta olduğu oyun topluluğuna verdiği desteği öne çıkarmasına da olanak tanıyor. LG'nin pazar lideri UltraGear monitörleri, sahip olduğu 1 ms* Griden Griye (GTG) yanıt süresine sahip dünyanın ilk 4K çözünürlüklü ekranı ve Nano IPS teknolojisiyle, en son çıkan PC ve konsollardan en iyi sonucu almak için gereken görüntü kalitesi, hız ve özellikleri sunuyor.

Gen.G Esports CEO’su Chris Park, LG UltraGear gibi genç ve dinamik bir ortakla birlikte sadece oyun profesyonellerine değil dünya genelindeki tüm oyun severlere en üst düzey oyun deneyimini sunmak için sabırsızlandıklarını belirtirken sözlerine şöyle devam ediyor: “Ortak hedeflerimiz ve değerlerimizden yola çıkarak, bu iş birliğinin hayranlarımıza ve müşterilerimize sunacağı çeşitli olasılıklar beni heyecanlandırıyor.”

LG Electronics Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Profesyonel Ürünler Şirketi BT İş Birimi Yöneticisi Jang Ik-hwan, bu iş birliğinin LG'ye oyun topluluğunu aktif bir şekilde destekleme fırsatını verirken, benzersiz 2021 LG UltraGear serisinin de Gen.G’nin seçkin oyuncularının en iyi performanslarını sergilemelerine olanak tanıyacağından emin olduğunu söylüyor. “E-spor’un heyecan verici dünyasının büyümesine destek vermekten ve benzersiz oyun monitörlerimizle en üst düzey oyun deneyimini sunmaktan dolayı gurur duyuyoruz.”

LG UltraGear oyun monitörlerinin 2021 ürünleri 11 Ocak’ta başlayacak CES 2021 boyunca LG’nin sanal fuar standında gösterimde olacak.