LG, UltraGear 27GN880 Nano IPS Ergo Oyuncu Monitörü Geliyor

Gerçekçi renkleri, ultra yüksek hızı, tepki süresi HDR10, Nvidia G-Sync ve AMD FreeSync desteği ile oyun keyfine keyif katan monitörler, ergonomik standı ve tümüyle hareket ettirilebilmesi ise ekstra rahatlık sağlıyor.

27 inç boyutundaki UltraGear 27GN880 Nano IPS paneli ile, oyuncular gerçek renklerle kendilerini oyunun içerisinde hissediyor. Ürün 2560 x 1440 piksel çözünürlüğü, 350 cd/m² parlaklığı ve %98 oranında DCI-P3 renk gamutu ile geliyor.

1ms (GtG) & 144 Hz, oyuncuların sonraki kareyi daha hızlı görmelerini ve görüntünün daha sorunsuz akmasını sağlıyor.

HDR10, Nvidia G-Sync ve AMD FreeSync Desteği

Ekranda HDR 10 desteğiyle hem HDR oyun hem de içerik keyfi sunan monitor, Nvidia G-Sync ve AMD FreeSync desteği de sağlıyor. Bu sayede, hangi ekran kartı kullanılırsa kullanılsın, çok daha akıcı bir görüntü elde edilebiliyor, düzensiz yırtılma, titreme ve takılmalar engellenerek, en hızlı oyuncular için mükemmel bir performans sağlanıyor. Monitörün kendi arayüzünde ise, Dinamik Hareket Senkronizasyonu, Siyah Dengeleyici ve Nişan imleci desteği de sunuluyor. “Dinamik Hareket Senkronizasyonu” giriş gecikmesini en aza indiriyor. Böylelikle, oyuncular her anı gerçek zamanlı olarak yakalayabiliyor. Monitörün siyah dengeleyici özelliğiyle en karanlık yerlerde bile detayları net bir şekilde görüyor, oyuna tam performans devam edebiliyorlar. Ayrıca, 2 HDMI ve 1 DisplayPort ile cihaz bağlanabiliyor.

Tümüyle Hareket Ettirilebilir Ekranıyla Ergonomik Tasarım

Sabitleme aparatı ve rondela ile gelen LG UltraGear 27GN880, ergonomik standın sunduğu esneklik; ekranın ergonomik bir şekilde genişletilip daraltılmasını, döndürülmesini, ekseni etrafında çevrilmesini, yükseltilip eğilmesini mümkün kılmanın yanı sıra daha rahat oyun oynanması için en iyi ekran konumu elde edilmesini de sağlıyor.