Lewis Hamilton'dan Gazze paylaşımı!

Oluşturulma Tarihi: Eylül 16, 2025 18:18

Formula 1 Ferrari Pilotu Lewis Hamilton, Gazze için yardım çağrısında bulundu.

Formula 1 Ferrari'nin tecrübeli pilotu Lewis Hamilton, Gazze için dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Gazze'de yaşananlara sessiz kalınmaması gerektiğini dile getiren başarılı pilot, paylaşımda şu ifadeler yer verdi;

"Gazze'deki durum her geçen gün kötüleşiyor. Son iki yılda, nüfusun %10'undan fazlası öldü veya yaralandı - bu rakamın içinde on binlerce çocuk da var - ve bu sayı artmaya devam ediyor. Gazze Şehir'ine yapılan son baskın, yüz binlerce insanı evlerinden kaçmaya zorladı. Şeritteki hastaneler, kıtlık çeken ve bombardıman kurbanları ile zaten aşırı yüklenmiş durumda ve bu durumun sonu gelmiyor gibi görünüyor.

Bugün, bir BM soruşturma komisyonu Gazze'de yaşananları soykırım olarak nitelendirdi. İnsan olarak, bu durumun devamına seyirci kalamayız ve buna izin veremeyiz."

