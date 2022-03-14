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Lewis Hamilton'dan ayrılık sinyali! 40'lı yaşlara gelince...

#Formula 1#Lewis Hamilton#Mercedes
Lewis Hamiltondan ayrılık sinyali 40lı yaşlara gelince...

Formula 1’in efsane pilotlarından Lewis Hamilton, 40 yaşına kadar yarışmak istemediğini ve mevcut sözleşmesinin Mercedes ile son anlaşması olabileceğini söyledi.

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7 kez dünya şampiyonluğu yaşayan Mercedes’in İngiliz pilotu Lewis Hamilton, kariyer planlamasına yönelik açıklamalarda bulundu.

Hamilton, “37 yaşındayım ve hala biraz yolum var ancak 40'lı yaşlarda F1'de olmayı planlamıyorum. Mevcut sözleşmem, Mercedes'le son anlaşmam olabilir” ifadelerini kullandı.

Geçen sezon Abu Dhabi’de gerçekleşen son yarışta 8. dünya şampiyonluğunu elinden kaçırarak Red Bull pilotu Max Verstappen’e kaptıran İngiliz pilotun Mercedes ile olan sözleşmesi ise 2023 yılında sona erecek.

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#Formula 1#Lewis Hamilton#Mercedes

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