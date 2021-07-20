Lewis Hamilton’a ırkçı saldırılar

Büyük Britanya Grand Prix’sine, bu sezon şampiyonluk mücadelesine giren pilotlar Red Bull’dan Hollandalı Max Verstappen ile Mercedes’ten Büyük Britanyalı Lewis Hamilton arasındaki kaza damga vurmuştu.

Bu büyük kazaya rağmen Hamilton kazanırken, hastaneye kaldırılan Verstappen taburcu edildi ancak kaza nedeniyle Hamilton’a büyük tepki oluştu.

Özellikle sosyal medyadan ırkçılığa varan saldırılar nedeniyle açıklama yapıldı.

Red Bull cephesi “Lewis’in yaşadıklarından dolayı tiksindik ve üzüldük” derken; Mercedes, FIa ve Formula 1 ise “Formula 1, FIa ve Mercedes bu davranışı olabilecek en güçlü şekilde kınıyor. Bu insanların sporumuzda yeri yok ve yaptıklarından sorumlu tutulmasını istiyoruz” açıklamalarını yaptı.

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