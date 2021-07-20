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Motor Sporları
Haber Giriş: 20.07.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Lewis Hamilton’a ırkçı saldırılar

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Lewis Hamilton’a ırkçı saldırılar

Lewis Hamilton, Büyük Britanya Grand Prix’sinde Max Verstappen ile yaşadığı kaza sonrasında ırkçı saldırılara maruz kaldı.

Büyük Britanya Grand Prix’sine, bu sezon şampiyonluk mücadelesine giren pilotlar Red Bull’dan Hollandalı Max Verstappen ile Mercedes’ten Büyük Britanyalı Lewis Hamilton arasındaki kaza damga vurmuştu.

Bu büyük kazaya rağmen Hamilton kazanırken, hastaneye kaldırılan Verstappen taburcu edildi ancak kaza nedeniyle Hamilton’a büyük tepki oluştu.

Özellikle sosyal medyadan ırkçılığa varan saldırılar nedeniyle açıklama yapıldı.

Red Bull cephesi “Lewis’in yaşadıklarından dolayı tiksindik ve üzüldük” derken; Mercedes, FIa ve Formula 1 ise “Formula 1, FIa ve Mercedes bu davranışı olabilecek en güçlü şekilde kınıyor. Bu insanların sporumuzda yeri yok ve yaptıklarından sorumlu tutulmasını istiyoruz” açıklamalarını yaptı.

Lewis Hamilton’a ırkçı saldırılar

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