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Futbol
Haber Giriş: 28.03.2021 - 19:44 | Son Güncelleme:

Lewis Hamilton, Michael Schumacher'in rekorunu kırdı

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Lewis Hamilton, Michael Schumacher'in rekorunu kırdı

Formula 1'de sezonun ilk yarışı olan Bahreyn Grand Prix'sinde kazanan Lewis Hamilton oldu. Lewis Hamilton, 5112 turla Formula 1 tarihinde en fazla lider giden isim oldu ve Michael Schumacher'in rekorunu kırdı.

Formula 1'de geçen sezonu şampiyon tamamlayan ve kariyerinin 7. şampiyonluğunu kazanan Lewis Hamilton, F1 tarihinde en çok lider giden pilot olma rekorunu kırdı.

Lewis Hamilton, Michael Schumacherin rekorunu kırdı

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