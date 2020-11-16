Lewis Hamilton, Michael Schumacher'i İstanbul'da yakaladı

Intercity İstanbul Park'ta düzenlenen yarışta damalı bayrağı ilk sırada geçen Hamilton, sürücüler klasmanında ikincilikte yer alan takım arkadaşı Valtteri Bottas'ın önünde bitime 3 etap kala şampiyonluğu garantiledi. 35 yaşındaki Hamilton, 2008, 2014, 2015, 2017, 2018 ve 2019'dan sonra 2020 sezonunda da zafere ulaşarak kariyerinin 7. şampiyonluğunu kazandı.

TARİH, İSTANBUL'DA DEĞİŞTİ

Hamilton, Alman Michael Schumacher'in 7 kezle "Formula 1'de en fazla şampiyonluk yaşayan pilot" rekorunu İstanbul'da egale etti. Bu sezonki 14 mücadelenin 10'unu kazanan ve katıldığı her yarışta puan alan tek sürücü olan Hamilton, F1'de 2008, 2014, 2015, 2017, 2018 ve 2019'un ardından 7. kez mutlu sona ulaştı. 35 yaşındaki pilot, Michael Schumacher'den sonra bu başarıya 7. kez imza atan ikinci sporcu olmayı başardı. Hamilton'ın, Ferrari ile 11 sezonda 72 birincilik elde eden Schumacher'in "bir takımda en fazla yarış kazanan pilot" rekorunu kırması 8 yıl sürdü.

F1 tarihinde en az 3 şampiyonluk yaşayan sürücüler şöyle:

Pilot Ülke Şampiyonluk sayısı

Michael Schumacher Almanya 7

Lewis Hamilton Büyük Britanya 7

Juan Manuel Fangio Arjantin 5

Alain Prost Fransa 4

Sebastian Vettel Almanya 4

Niki Lauda Avusturya 3

Jack Brabham Avustralya 3

Jackie Stewart Büyük Britanya 3

Nelson Piquet Brezilya 3

Ayrton Senna Brezilya 3

HAMILTON, İSTANBUL'U SEVİYOR

Yağış nedeniyle piste tutunmakta zorlanan, hem antrenman hem sıralama turlarında aracından istediği verimi alamayan Hamilton, yarışta ortaya koyduğu performansla podyumun zirvesine çıkmayı başardı.

Formula 1'de 2020 sezonu şampiyonluğunu ilan eden Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu, Türkiye Grand Prix'sinde ikinci kez galip geldi. Daha önce 2010 Türkiye Grand Prix'sinde birinci olan Hamilton, İstanbul'da 10 yıl sonra yeniden zirveye çıkmayı başardı.

GALİBİYET REKORU DA HAMILTON'DA

Sezon öncesi F1 kariyerinde 84 yarış birinciliği bulunan Mercedes sürücüsü Hamilton, Portekiz Grand Prix'sindeki zaferiyle Schumacher'in 91 galibiyetlik rekorunu kırdı. En fazla F1 yarışı kazanan pilotlar sıralamasında Hamilton ve Schumacher'in ardından Vettel (53), Alain Prost (51) ve Ayrton Senna (41) geliyor. 94 yarış birinciliği bulunan Hamilton'ın gelecek sezon da Mercedes'le birlikte rekorunu geliştirmesi bekleniyor. 2017 İtalya Grand Prix'sinde kariyerinin 69. pole pozisyonuna imza atarak rekoru ele geçiren Hamilton, bu yıl da 9 yarışa ilk sıradan başladı.

4 YILDIR ŞAMPİYON DEĞİŞMİYOR

Hamilton, üst üste 4. şampiyonluğunu elde ederek Schumacher, Juan Manuel Fangio ve Sebastian Vettel'den sonra bunu başaran 4. pilot oldu. Formula 1'de yarışmaya başladığı 2007 yılından itibaren mücadele ettiği 14 sezonda da podyumun zirvesine çıkmayı Hamilton ayrıca bu alandaki rekorun sahibi Schumacher'e de bir adım daha yaklaştı. Schumacher, 1992'den 2006'ya kadar art arda 15 yıl en az bir yarış kazanmıştı.

F1 tarihinde 3 kez üst üste şampiyonluk kazanan pilotlar şunlar:



Pilot Şampiyonluk serisi

Michael Schumacher 5 (2000, 2001, 2002, 2003, 2004)

Juan Manuel Fangio 4 (1954, 1955, 1956, 1957)

Sebastian Vettel 4 (2010, 2011, 2012, 2013)

Lewis Hamilton 4 (2017, 2018, 2019, 2020)