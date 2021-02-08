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Lewis Hamilton, Mercedes ile sözleşme imzaladı!
Formula 1'de son 7 yıla damga vuran Mercedes takımı, geçen sezon 7. kez dünya şampiyonu olan İngiliz pilotu Lewis Hamilton ile yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.
Lewis Hamilton'ın sözleşmesi sezon bitince sona ermiş ve uzun süre görüşmeler yapılmıştı. İki taraf arasında orta yolun bulunamadığı yönünde çok sayıda haber çıksa da Mercedes, 36 yaşındaki Lewis Hamilton ile 2021 sezonu için yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.
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