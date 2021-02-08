Lewis Hamilton, Mercedes ile sözleşme imzaladı!

Lewis Hamilton'ın sözleşmesi sezon bitince sona ermiş ve uzun süre görüşmeler yapılmıştı. İki taraf arasında orta yolun bulunamadığı yönünde çok sayıda haber çıksa da Mercedes, 36 yaşındaki Lewis Hamilton ile 2021 sezonu için yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

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