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Lewis Hamilton ile ilgili bilgiler merak ediliyor. Formula 1’de yarışa 6. sırada başlayan Mercedes'in İngiliz pilotu Lewis Hamilton, Abu Dhabi yarışında dünya şampiyonluğu için önemli bir mücadele gösteriyor. Peki, geçtiğimiz yılın da şampiyonu olan Lewis Hamilton kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

LEWİS HAMİLTON KİMDİR?

Lewis Carl Hamilton, 7 Ocak 1985 tarihinde dünyaya geldi. 2006 yılında GP2 serisinde büyük başarı göstererek şampiyon olup ardından McLaren takımı'na transfer oldu. 2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 sezonlarında pilotlar şampiyonluğuna ulaştı.

YARIŞ HAYATI

Daha 9 yaşındayken Mercedes-Benz Genç pilot yetiştirme programını imzalayan pilot. Formula Renault, Formula 3, GP2 serilerinde şampiyonluğa ulaştı.

Formula 1 kariyerinin ilk dokuz yarışında kürsüye çıkmayı başaran McLaren Mercedes takımının İngiliz pilotu Lewis Hamilton, Bahreyn Grand Prix'sinde elde ettiği ikincilik sonrası, ilk dokuz yarışında da podyuma çıkarak tarihe geçti.

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Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri Formula 1 kariyerinin ilk yılında birinci olarak büyük başarı gösterdi. 2007 yılında 1 puan farkla 109 puanla formula 1 sezonunun ilk yılında ikinci olmayı başardı. 2008 formula 1 yarışında 98 puan toplayarak Massa'nın 1 puan önünde şampiyon oldu ve formula 1 tarihinde en genç ve ilk siyahi şampiyon pilot unvanını elde etti. 2012 sezonu ortalarında Vodafone McLaren Mercedes 'ten ayrılacağı spekülasyonları ortaya çıkmasıyla birlikte 28 Eylül 2012 tarihinde Mercedes GP ile 3 senelik anlaşma imzaladığı açıklandı. 2014 sezonunda kariyerinin 2. şampiyonluğunu kazandı. Hamilton 29 Ekim 2017 tarihinde koşulan Meksika GP'sini 9. olarak tamamlayarak 2017 Formula 1 dünya pilotlar şampiyonluğunu sezon tamamlanmadan 2 yarış önce ilan etti ve 4. pilotlar şampiyonluğuna ulaştı.