Lewis Hamilton ismini değiştiriyor! İşte, F1 pilotu Lewis Hamilton'un yeni ismi

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Motorsporları kariyerinde pek çok başarıya imza atan Formula 1 pilotu Lewis Hamilton, annesinin soyadını ikinci isim olarak alacağını açıkladı. Lewis Hamilton'ın anne ve babası, kendisi henüz çocuk yaştayken ayrılmışlardı.

Lewis Hamilton, kadınların evlendikten sonra soyadlarını kaybetmelerine bir tepki olarak annesinin ‘Larbalestier’ olan soyadını ikinci isim olarak taşıyacağını açıkladı.

Hamilton, yapacağı değişiklikle ilgili, “Ailemin ismiyle gurur duyuyorum. Annemin soyadı ise Larbalestier; ve bunu ismime ekleyeceğim. Onun isminin de Hamilton ile beraber devam etmesini istiyorum.” ifadelerini kullandı.

Hamilton'un isim değişikliği kararının önümüzdeki günlerde gerçekleşecek Bahreyn Grand Prix’sine yetişmeyeceği ifade edildi.