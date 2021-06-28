Lewis Hamilton imzayı atıyor! Maaşı dudak uçuklattı...

Spor Arena Dış Haber - Formula 1'de son 4 yılın dünya şampiyonu olan Mercedes'in İngiliz pilotu Lewis Hamilton, servet değerinde yeni bir sözleşmeye imza atmak üzere...

Daily Mail'in haberine göre; Mercedes ile Lewis Hamilton, yıllık 30 milyon sterlin maaş karşılığında 2 yıllık yeni sözleşme için anlaşmaya varmaya çok yakın. Dail Mail'e konuşan Mercedes'e yakın kaynaklar, tarafların anlaşmasının çok yakın olduğunu ve yaz tatili öncesi resmi açıklamanın yapılmasının beklendiğini söyledi.

Yapılan açıklamada, "Sözleşme görüşmelerinde her şey yolunda. Büyük ihtimalle Macaristan Grand Prix'inden önce imzalar atılacak" ifadelerine yer verildi.

Mercedes'in ayrıca, Hamilton gibi sözleşmesi sona erecek olan takımın bir diğer pilotu Valtteri Bottas'ın durumunu da İngiliz pilotla sözleşme imzalamadan önce çözmek istediği ve Fin pilotun yerine George Russell'ı Hamilton'ın takım arkadaşı yapmayı planladığı kaydedildi.

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