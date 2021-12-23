Lewis Hamilton Formula 1'i bırakacak mı? Ödül gecesini protesto etti ve... | Pit-Stop

Pit-Stop yeni bölümüyle sizlerle! Okay Karacan, Formula 1 sezonunun bitmesinin ardından ortaya çıkan yankıları ve Mercedes pilotu Lewis Hamilton kaynaklı dikkat çekici haberleri ele aldı. Hamilton'ın Paris'teki ödül gecesine protesto amaçlı katılmaması F1 camiasında ses getirirken, Britanyalı pilota gelmesi muhtemel ceza ve Hamilton'un olası geleceği Pit-Stop'ta...
Paris'te gölgede kalan ödül gecesi
Mercedes'in temyize gitme kararını geri çekmesi
Verstappen "resmen" şampiyon
Hamilton Formula 1'i bırakır mı?
Yeni FIA başkanı Mohammed Ben Sulayem...
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