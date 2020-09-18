Lewis Baker kimdir nereli kaç yaşında? Lewis Baker hangi takımlarda oynadı?
Lewis Baker, transfer gündemi dolayısıyla araştırılan isimler arasında yer almaya başladı. Bonservisi Chelsea'de olmasına rağmen pek çok takımda kiralık olarak forma giyen Lewis Baker, transfer gündeminin odağında yer alıyor. Peki, Lewis Baker kimdir nereli kaç yaşında? İşte, Lewis Baker'ın oynadığı takımlar hakkında detaylı bilgiler
Lewis Baker, 25 Nisan 1995 tarihinde İngiltere'de dünyaya geldi.
Baker, 2005 yılında Chelsea'nin alt yapısına katılmıştır ve 2014 yılında A takıma yükselmiştir. Chelsea'den önce 2004 ve 2005 yılları doğduğu eyaletin takımı Luton Town'de yıldızı parlamıştır. Ayrıca Lewis Baker, Queens Park Rangers FC, Charlton Athletic, Aston Villa, Derby County, Wimbledon, ve Arsenal tarafından izleme listesine alınmıştır. Baker sonradan Chelsea'nin rezerv takımı ile ilerlemiştir.
Oynadığı takımlar;
Chelsea, Sheffield Wednesday, Milton Keynes, Vitesse, Middlesbrough, Leeds United, Reading, Fortuna Düsseldorf
Lewis Baker, orta sahada forma giymekte ve her iki ayağını kullanma yeteneğine sahiptir.
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