×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Lewandowski'den tarihi başarı! Ronaldo ve Messi'den sonra bir ilk

Güncelleme Tarihi:

#Şampiyonlar Ligi#Lewandowski#Barcelona
Lewandowskiden tarihi başarı Ronaldo ve Messiden sonra bir ilk
Oluşturulma Tarihi: Kasım 27, 2024 01:36

Barcelona'nın Polonyalı yıldızı Lewandowski, Şampiyonlar Ligi'nde 100 gol barajını aşan 3. futbolcu oldu.

Haberin Devamı

Barcelona'nın Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 100 gol barajını geçti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Barcelona, Fransa ekibi Brest'i konuk etti. Müsabakanın 9. dakikasında Robert Lewandowski kaleci Bizot'un müdahalesiyle ceza sahası içinde yerde kalırken Barcelona penaltı kazandı. Lewandowski penaltı atışından kaydettiği golle takımını 1-0 öne geçirirken, Devler Ligi'nde 100. golüne ulaştı. Katalanlar ikinci yarıda Dani Olmo ile farkı ikiye yükseltirken, uzatma dakikalarında Lewandowski yeniden sahneye çıktı. Polonyalı golcü maçta ikinci kez gol sevinci yaşarken, Şampiyonlar Ligi'ndeki 101. golüne ulaştı. Barcelona sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılarak üst üste 4. galibiyetini elde etti ve puanını 12'ye yükseltti. Devler Ligi'nde ilk 4 maçta 10 puan toplayarak dikkatleri üzerine çeken Brest ise ilk yenilgisini yaşadı.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınKim Min-Jae attı, Bayern Münih kazandıKim Min-Jae attı, Bayern Münih kazandıHaberi görüntüle

Kariyerinde Devler Ligi'nde 100 gol barajını geçen Lewandowski bu sezon 5 maçta 7. golüne imza attı. 36 yaşındaki forvet, Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund forması altında 17 gol, Bayern Münih formasıyla da 69 gol kaydetti. Lewandowski, Cristiano Ronaldo (140) ve Lionel Messi'den (129) sonra Şampiyonlar Ligi'nde 100 gole ulaşan 3. futbolcu oldu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Şampiyonlar Ligi#Lewandowski#Barcelona

BAKMADAN GEÇME!