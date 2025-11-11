×
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Lewandoski'nin transfer akıbeti belli oldu! Barcelona yönetiminden karar

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2025 16:32

Barcelona'nın Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski'ye dair İspanyol basını önemli bir gelişmeye yer verdi. Buna göre Lewadowski için Katan kulübünün yetkilileri ayrılık düşüncesinde.

Barcelona'da Lewandowski konusunda karar verildi. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek golcü futbolcu için yeni kontrat önerilmemesi gündemde.

Aldığı yüksek maaş ve ilerleyen yaşı nedeniyle Lewandowski ile yola devam etmeme olasılığı tartışılıyor.

Lewandoski ise geleceğine ilişkin henüz net bir karar vermiş değil. Fiziksel durumunun sezon sonunda el vermesi halinde futbolu bırakabilir ancak önceliği, kariyerine devam etmek.

MLS VE SUUDİLERE RED

Polonyalı golcü, MLS ve Suudi Arabistan'dan gelen transfer tekliflerini reddetti. Oyuncunun önceliği, Avrupa'nın elit liglerinde kariyerine devam etmek.

