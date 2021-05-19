MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriLevin Öztunalı, Union Berlin'de
GeriFutbol Levin Öztunalı, Union Berlin'de
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
AA
Haber Giriş: 19.05.2021 - 16:18 | Son Güncelleme:

Levin Öztunalı, Union Berlin'de

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Levin Öztunalı, Union Berlin'de

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Union Berlin, Mainz 05 takımından Türk kökenli futbolcu Levin Mete Öztunalı'yı transfer ettiğini duyurdu.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, 25 yaşındaki futbolcunun transfer bedeli ödenmeden transfer edildiği belirtildi.

Union Berlin yöneticilerinden Oliver Rehnert, Levin Mete Öztunalı'nın Bundeslgida'da tecrübe kazanmış bir futbolcu olduğunu ifade ederek, transferi gerçekleştirdikleri için mutlu olduğunu kaydetti.

Almanya'nın efsane futbolcularından Uwe Seeler'in torunu olan Levin Mete, Bundesliga'da Bayer Leverkusen, Werder Bremen ve Mainz 05 takımlarında 169 kez forma giydi ve 12 gol attı.

Levin Öztunalı, Union Berlinde

100 TL oyna, 100 TL kazan! Yeni üyelere özel, hemen Misli.com'a üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi