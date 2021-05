Leverkusenli Emrehan Gedikli: "Hiçbir hayal imkansız değil..."

18'inci doğum gününe denk gelen 25 Nisan 2021 tarihinde Bayer Leverkusen ile profesyonel sözleşmeye imza atan Gedikli, "Bayer Leverkusen ile ilk profesyonel sözleşmem Haziran 2022 yılına kadar. Çok mutluyum. Çocukluğumdan beri Leverkusen'de futbol oynuyorum ve A takıma yükselmek hep hayalimdi. Bayer Leverkusen'in bana olan güvenini boşa çıkarmamak için çok çalışacağım ve mücadele edeceğim" dedi.





"HİÇBİR HAYAL İMKANSIZ DEĞİL"



UEFA Avrupa Ligi'nde Bayer Leverkusen'in İsrail'in Hapoel Beer-Sheva ekibiyle oynadığı karşılaşmada 80'inci dakikada Karim Bellarabi'nin yerine oyuna dahil olarak ilk kez A takım formasını giyen Emrehan Gedikli, "A takımla çıktığım ilk maçta yaşadığım duygu, çok güzel bir duyguydu, inanılmaz bir duyguydu. 10-15 yıldır zaten bu takımın forması altında oynuyorum. İnşallah bir gün bu formayla A takım için sahaya çıkarım diye kendime hedef koymuştum. Allah'a şükür bu bana nasip oldu. Bu da bana hiçbir hayalin imkansız olmadığını gösterdi" şeklinde konuştu.



"O GÜN HEPİMİZ ÇOK HEYECANLIYDIK"



Gedikli, A takımla çıktığı ilk maçında ailesiyle yaşadığı duyguları şöyle anlattı:



"Ailem her zaman beni desteklemiştir. Daima benim için mümkün olanın en iyisini yapmaya gayret ediyorlar. Bu yüzden onlara ömür boyu minnettar olacağım. İlk maçıma çıktığımda bütün ailem bizim evde toplanıp maçı izlemiş. Hocam beni ısınmaya yolladığında evde herkes hevesle oyuna alınmamı beklemiş. Oyuncu değişikliği için çağrıldığımda, herkes bunca sene beraber beklediğimiz anın mutluluğunu yaşayıp sevinç gözyaşları akıtmış. Maçtan sonra beni görüntülü aradılar, herkes tebriklerini iletip ne kadar mutlu olduğunu ifade etti. Ailemin gurur dolu bakışları beni çok memnun etti. Onlar her zaman her şeyin en iyisine layık. İlk profesyonel sözleşmemi imzalamaya da zaten ailece gitmiştik. O gün gerçekten hepimiz çok heyecanlıydık, imza sonrası da bir o kadar sevinçli. Allah bizi daima bir arada tutup mutlu olmayı nasip etsin inşallah."





"BÜYÜK TARAFTARIN ÖNÜNDE OYNAMAYI SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM"



"Bundan sonraki hedefim, Bayer Leverkusen'in kalıcı bir parçası olmak. Daha fazla oynayıp A takımla ilk golümü atmak istiyorum" diye sözlerini sürdüren Emrehan Gedikli, taraftarla buluşmak için sabırsızlandığını dile getirdi. Gedikli, şunları kaydetti:



"Pandemi sürecinde başından beri A takımla antrenmanlara çıktığım için idmanlarımı normal şekilde sürdürebiliyorum. Pandemi döneminde bazen idmana çıkamayan arkadaşlar oldu. İdmanlardan geri kalmadığım için mutluyum. Umarım pek yakın zamanda her şey yoluna girer ve hepimiz normal düzene geri döneriz. Henüz Bayer Leverkusen'in büyük taraftarının önünde sahaya çıkamadım. Sabırsızlıkla o anı bekliyorum. Allah'ın izniyle hep beraber güzel ve başarılı günleri göreceğimize inanıyorum."

