Leverkusen'de başardı şimdi sıra Fenerbahçe'de!

Haberin Devamı

Leverkusen’in geçen sezon Bundesliga’da kazandığı sürpriz şampiyonlukta önemli pay sahibi isimlerden biri olan Devin Özek, Fenerbahçe’nin yeni futbol direktörü oldu. Kariyerine Almanya’daki küçük takımlarda futbol oynayarak başlayan, Alman bir anne ve Türk bir babanın çocuğu olan Özek, 2017 yılında, Alman futbol adamı Simon Rolfes’in sahibi olduğu şirkette scout ve futbol kariyeri yöneticisi olarak işe başladı. 2021 yılında Bayer Leverkusen’de scout olarak görev aldı. Bir yıl sonra kulübün uluslararası ilişkilerinden sorumlusu olan Özek, aynı sene Leverkusen Sportif Direktörü Simon Rolfes’in yanında yardımcı direktör görevini üstlendi.

BASAMAKLARI HIZLI TIRMANDI

Kariyer basamaklarını çok hızlı tırmanan Devin Özek; Florian Wirtz, Jeremie Frimpong ve Jonathan Tah gibi yıldız oyuncuların takıma kazandırılmasında Rolfes ile birlikte önemli rol oynadı. Teknik direktör Xabi Alonso ile Rolfes ve Özek’in işbirliği 2023-24 sezonundaki tarihi şampiyonlukta en önemli etkenlerdendi. Alman futbol kamuoyuna göre Rolfes-Özek ikilisinin stratejik liderliği ve Alonso’nun taktiksel zekası birbirini mükemmel bir şekilde tamamladı. Bu da beraberinde şampiyonluğu getirdi.

Haberin Devamı

DOĞRU PROJE FENERBAHÇE Mi?

Gelecek vaat eden sportif direktörler arasında gösterilen 30 yaşındaki Özek’in Fenerbahçe’de neler yapabileceği ile ilgili herhangi bir iddiada bulunmak için henüz erken. Geçmişte verdiği bir röportajda, “Kendimi ve geliştirmeye yardımcı olabileceğim doğru bir projeyi arıyorum. Bu kulüp adıyla ilgili değil, daha çok birlikte başarılı olmak için doğru projeyle ilgili” demişti.

Bayer Leverkusen’de Simon Rolfes ile işleri biraz daha kolay olan Özek, Fenerbahçe’de Okan Özkan ile birlikte ‘futbol aklı’ olacak.

Bakalım Özek hem kendini hem de Fenerbahçe’yi geliştirebilecek mi?

MOURiNHO’YA DA iSTEDiKLERiNi BULABiLiR

Devin Özek’in Fenerbahçe’de neler yapabileceği ile ilgili konuştuğumuz Kicker dergisinde çalışan bir Alman gazeteci, bakın bu konuda neler söylüyor:

“Leverkusen döneminde Xabi Alonso ile ortak pek çok paydada buluşmalarının sebebi oyuna bakış açılarıydı. Her ikisi de daha proaktif ve yoğunluklu oyundan yanaydı. Özek oyuncu arayışlarında Rolfes ile birlikte Alonso’nun hayır demeyeceği, sisteme uygun isimleri titizlikle seçti. Fenerbahçe’de de orta saha dinamizmine etki edecek tipte oyunculara ve oyunun her iki yönünde efektif olacak kanat beklerine yönelecektir. Fenerbahçe’de tam yetki verilirse Leverkusen’deki gibi benzer stratejiler uygulamak isteyecektir. Ancak Mourinho gibi bir isimle çalışmak elbette kolay olmayacak. Yine de onun yeniliğe ve genç isimlere açık olan bakış açısı Devin Özek için işleri kolaylaştırabilir. Hem Devin Özek hem Fenerbahçe için bu birliktelik büyük bir fırsata dönüşebilir.”

Haberin Devamı